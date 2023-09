Grande Fratello, Silvina Luna muore a 43 anni/ Fatale un intervento di chirurgia estetica

Grande Fratello, Silvina Luna decede in seguito ad un’operazione chirurgica

Mentre in Italia é attesa la nuova stagione TV e streaming del Grande Fratello, Silvina Luna, ex gieffina in Argentina, perde la vita per effetto delle devastanti conseguenze di un intervento di chirurgia estetica. In seguito all’operazione chirurgica volta al miglioramento dell’aspetto fisico, Luna é finita per diventare vittima di numerosi episodi di ipercalcemia (una affezione del sangue), che l’hanno costretta al ritiro dalle scene e a sottoporsi a dei continui controlli medici.

Il medico operante dell’operazione “incriminata”, Lotocki, avrebbe iniettato all’attrice ed ex Grande Fratello microsfere di polimetilmetacrilato in punti del corpo dove il loro uso sarebbe vietato. Da tempo, prima dell’ultimo ricovero e il decesso, Silvina Luna attraversava un calvario durato almeno 12 anni, che per lei partiva in seguito all’intervento che per prima cosa le arrecava dei danni ai reni, così come lei stessa rendeva poi pubblico in uno dei post di contestazione postati via social.

Luna si é scoperta vittima di numerosi episodi di ipercalcemia (una malattia del sangue), che l’hanno costretta ritirarsi dalle scene e a sottoporsi a frequenti controlli medici. Con il passare del tempo le sue condizioni sono via via peggiorate, fino all’ultimo ricovero e al decesso in ospedale. Silvina Luna raggiungeva la fama nel 2001, grazie alla partecipazione all’edizione argentina del Grande Fratello, e i problemi di salute seguiti al plastic surgery disaster che l’accomuna a tanti altri casi erano iniziati circa 12 anni fa.

La dipartita di Silvina Luna

L’attrice era ricoverata da più di due mesi presso l’Ospedale italiano di Buenos Aires. Soffriva di insufficienza renale per effetto dell’operazione di Aníbal Lotocki, noto come “il chirurgo dei famosi”, poi interdetto dall’esercizio della professione. Nel 2011 lui le iniettava metacrilato, una sostanza segnalata come non autorizzata dall’Agenzia del farmaco argentina (Anmat). Lotocki pertanto veniva condannato a 4 anni di reclusione e 5 anni di interdizione dalla professione medica, per poi presentare appello. Il medico, ben al di là della speranza di giustizia riposta dalle sedicenti vittime di plastic surgery disaster da lui provocate é a quanto pare a piede libero. Si difende dalle accuse di danni arrecati in campo medico sostenendo che il materiale incriminato utilizzato sia autorizzato dall’Agenzia sanitaria.

L’attrice deceduta e nota come ex Grande Fratello, in passato fidanzata dell’ex calciatore Daniel Osvaldo, prima della morte faceva dialisi tre volte a settimana ed era in lista d’attesa per un trapianto di rene, ma non era ancora risultata idonea a sottoporsi all’operazione date le delicate condizioni di salute che presentava agli accertamenti. L’Associazione argentina degli attori ha divulgato una nota in cui ha espresso “profonda tristezza” per l’accaduto. Il caso scuote le coscienze e gli animi generali, in particolare di medici esperti, i pazienti e/o potenziali tali relativamente ai rischi che si corrono per le operazioni chirurgiche.

No se les olvidó de alguien #Bailando2023 ? Ya que no van usar tiempo de aire porque les quita tiempo de show podrían haber expresado algunas palabras al menos al final.

La exprimidora que es la tv, te usan mientras servis para el show y después se borran. #SilvinaLuna pic.twitter.com/LMbTZDJaby — Alejandro Diaz (@Jandro_Ph) September 5, 2023













