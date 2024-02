Grande fratello: Simona Tagli rischia contro Anita Olivieri e Perla Vatiero?/ Il pronostico sul televoto

Grande fratello 2024: Simona Tagli, Perla Vatiero e Anita Olivieri rischiano al televoto

Simona Tagli, Perla Vatiero e Anita Olivieri rischiano l’eliminazione al Grande Fratello 2024, dal momento che sono nominate al televoto nel reality show della Casa più spiata d’Italia. Mentre cambia l’appuntamento TV e streaming a cadenza settimanale per il gioco della Casa più spiata d’Italia, il nuovo televoto di Grande fratello vede nominate al rischio uscita di scena Simona Tagli, Perla Vatiero e Anita Olivieri, tra le quali la meno votata al salvataggio dell’occhio pubblico finirà nuovamente nominata.

E alla nuova nomination, colei che risulti nominata nella puntata di lunedì 4 marzo 2024 finirebbe al girone del nuovo televoto, schierata contro l’altro nominato Massimiliano Varrese. L’attore é risultato essere l’ultimo meno votato nel gioco, alla puntata del 28 febbraio 2024.

Nel frattempo, in un pronostico a prima firma Il sussidiario.net, sul televoto corrente, coi dati alla mano di un sondaggio indetto online che chiama l’occhio pubblico a votare rispetto al quesito “chi vuoi salvare tra i nominati”, Simona Tagli avrebbe la meglio. L’inquilina é infatti la papabile concorrente preferita di Grande fratello 2024, votata al 63%. A seguire, al secondo posto tra i nominati di Grande fratello 2024, nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico, habemus poi Perla Vatiero. L’ex Temptation Island é votata per il 33% delle preferenze provvisorie espresse online.

Chi é nominato per il rischio eliminazione?

Terzo e ultimo posto, per la meno votata nel gioco tra le nominate e quindi la possibile principale candidata al titolo di eliminata, é previsto ai danni di Anita Olivieri, votata alla risicata percentuale del 4%. In quest’ottica, quindi, Anita Olivieri finirebbe al nuovo televoto di rischio eliminazione, schierata contro Massimiliano Varrese, al nuovo televoto, i cui risultati sarebbero previsti nella puntata di giovedì 7 marzo 2024, per l’intrattenimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2024.

Nel frattempo, intanto, é radicalmente stravolta la programmazione TV e streaming di Grande fratello 2024…

