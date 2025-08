Il Grande Fratello di Simona Ventura potrebbe riservare grandi soprese al pubblico: ecco quanto potrebbe durare e chi potrebbe esserci tra i concorrenti.

C’è molta attesa per il Grande Fratello di Simona Ventura che, come è stato annunciato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2025/2026, riporterà il reality show alle origini. Dopo le varie edizioni del Grande fratello Vip e le due edizioni del Grande Fratello misto con concorrenti famosi e non, tutti affidati ad Alfonso Signorini, con Simona Ventura si tornerà alle origini. Come è stato annunciato infatti, nella casa della nuova edizione del Grande Fratello arriveranno solo concorrenti sconosciuti scelti durante i casting in giro per l’Italia ma anche le varie candidature online.

Mirko Brunetti ha una nuova fidanzata? Dimenticata Perla Vatiero/ La foto hot a Formentera gela i fan

Inoltre, il Grande Fratello di Simona Ventura dovrebbe durate i classici 100 giorni e, probabilmente, la data di partenza sarà ottobre con i concorrenti che resteranno nella casa anche durante le festività natalizie tornando alla propria vita a gennaio. Tuttavia, secondo l’indiscrezione esclusiva di Gabriele Parpiglia, il Grande Fratello di Simona Ventura potrebbe riservare delle sorprese.

Grande Fratello, ex concorrente è incinta: ecco chi è, l'annuncio inaspettato/ "Presto saremo in tre"

Grande Fratello: Simona Ventura in onda fino a marzo?

Le ultime edizioni del Grande fratello hanno avuto una lunga durata con i concorrenti rimasti nella casa per più di sei mesi. A quanto pare, come fa sapere Gabriele Parpiglia, nonostante l’ipotesi originale fosse mandare in onda il reality solo per 100 giorni, esattamente come accadeva con le prime edizioni, qualora gli ascolti dovessero essere importanti, la durata potrebbe essere allungata fino a marzo.

Inoltre, pare che tra i concorrenti potrebbero esserci anche alcuni Vip, quelli dal nome importante, che potrebbero vivere nella casa per qualche settimana. Se così fosse, il Grande Fratello di Simona Ventura potrebbe essere un mix tra quello classico e quello vip. Per il momento, tuttavia, si tratta di indiscrezioni non confermate. Tuttavia, se dovessero concretizzarsi, difficilmente si potrebbe fare una nuova edizione del Grande fratello Vip con la conduzione di Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Stefano Bettarini nel cast?/ Decisione a sorpresa di Simona Ventura