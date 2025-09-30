Simona Ventura introduce la Kiss Cam al Grande Fratello: la simpatica trovata della conduttrice divide il web, ecco perché...

Tra le novità di Simona Ventura al Grande Fratello c’è la kiss cam

“Quando sarete inquadrati dovrete baciarvi!”. Così Simona Ventura lancia la kiss cam al Grande Fratello, rigorosamente accompagnata dalle note dei Coldplay. Un’idea che lascia di sasso il pubblico, tra risate, imbarazzo e commenti a raffica sui social. La kiss cam, che pizzica le coppie presenti all’esterno della casa, regala ai fan del reality un piccolo momento di gloria e notorietà. Baci, carezze e sorrisi, così la kiss cam vola subito anche sui social.

Per alcuni utenti è una trovata geniale, perché strizza l’occhio all’attualità (ricordate i due amanti pizzicati proprio ad un concerto dei Coldplay?). Per altri, invece, non è altro che un momento forzato e altresì evitabile. “La Kiss Cam al Grande Fratello? Se la potevano risparmiare onestamente”, scrive contrariato qualcuno su X.

La kiss cam del Grande Fratello spacca il web: perché piace, perché non piace

Non sono mancati i commenti ironici per la kiss cam del Grande Fratello. “Già mi devo sorbire i baci nella Casa, ora pure quelli del pubblico”, il dibattito social. C’è anche chi fa un plauso a Simba Ventura per la freschezza delle sue idee e – come abbiamo appena constato – chi non è propriamente entusiasta.

Di sicuro, l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi ha portato una ventata di novità nel reality, che quest’anno sembra puntare molto su sorprese e sul coinvolgimento del pubblico, anche a “discapito” delle dinamiche interne. La kiss cam del Grande Fratello ne è un esempio. Ora non resta che capire se si rivelerà davvero un’idea azzeccata o meno…

