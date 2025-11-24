Grande Fratello, Simona Ventura: "Nessun provvedimento su Jonas e Omer, siamo indulgenti" E spunta gesto volgarissimo di Jonas Pepe

Jonas contro Omer al Grande Fratello, Simona Ventura svela retroscena: “Jonas ha fatto un gesto più volgare”

Dopo la rissa sfiorata nei giorni scorsi nella puntata di questa sera del Grande Fratello è andato in scena il durissimo confronto tra Jonas e Omer. Venerdì scorso Omer Elomari dopo l’ennesima provocazione degli altri inquilini ha perso la pazienza ed ha fatto un gesto choc: si è abbassato i pantaloni e mostrato le mutande scatenando l’ira di Simone De Bianchi e soprattutto di Jonas Pepe che gli ha urlato contro in maniera molto veemente che se avesse fatto un gesto del genere fuori dalla Casa sarebbe stato arrestato.

E dopo il durissimo scontro in puntata c’è stata la resa dei conti tra Omer e Jonas. Il primo a giungere in studio è Omer che dopo aver ammesso di stare bene nonostante la difficile settimana si è giustificato: “All’inizio non mi sono reso conto ma poi ho capito di aver fatto un gesto sbagliato. Era stata una giornata pesante ed ho fatto quel gesto ma non avevo intenzioni sbagliate” Ribadendo infine le sue scuse. Subito dopo in studio è entrato Jonas ed è stata mostrata una clip riassuntiva di tutto quello che è successo.



Grande Fratello: nessun provvedimento contro Jonas e Omer, Simona Ventura: “Vogliamo essere indulgenti”

Durante il faccia a faccia di Jonas contro Omer al Grande Fratello il primo a prendere la parola è Omer Elomari che ha sottolineato un brutto gesto fatto poco prima da Jonas Pepe che si è giustificato dicendo che almeno lui non lo aveva fatto davanti a delle donne. A intervenire tuttavia è Simona Ventura: “Il tuo gesto è molto più volgare di quello di Omer soprattutto considerando il significato.” A questo punto Jonas si è scusato ed ha spiegato perché ha urlato: “Io urlavo perché tu non sei riuscito a chiedere scusa, hai chiesto scusa dopo un sacco di tempo…Io con te non volevo litigare perché volevo affrontarti da solo ma tu mi ha tirato quattro volte in mezzo.” “Io chiedo scusa quando voglio io e se lo voglio io non se qualcuno mi urla contro.” ha replicato Omer.

Ad attaccare Jonas è stata anche Floriana Secondi: “Subdolo, provocatore e invidioso. Tu invidi lui per la sua bellezza, per la sua maturità ed altro. Lui fa bene a mettersi a discutere con te e devo farlo pure io.” Jonas ha poi concluso dicendo che vuole fuori dalla Casa Omer perché è saccente, prepotente ed arrogante. A favore di Omer si è schierata anche Sonia Bruganelli: “Io sarò fuori dal coro ma a me ha fatto tenerezza tranne quando ha detto che non ci dobbiamo intromettere della sua intimità, ma allora che ci stiamo a fare.” Per Ascanio Pacelli hanno torto entrambi. “Noi vogliamo essere indulgenti con voi, voi non siete vip ma non ripete più questi atteggiamenti.” ha concluso Simona Ventura annunciando che il GF non ha voluto prendere nessun provvedimento contro Jonas e Omer.