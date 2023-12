Grande fratello, Sonia Bruganelli: “Non so se sia un pesce…”/ La bordata a Cesara Buonamici

Grande fratello 2023, Sonia Bruganelli rompe il silenzio su Cesara Buonamici

Sonia Bruganelli rilascia delle dichiarazioni pungenti sulla opinionista sostituta al Grande Fratello 2023, Cesara Buonamici. É l’occasione di un intervento concesso a Turchesando, format condotto da Turchese Baracchi, dove tra i vari quesiti dettati dalla curiosità dell’occhio pubblico tra il rinnovato format dell’ex consorte Paolo Bonolis, Ciao Darwin, il rapporto intimo con l’ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, Sonia Bruganelli trova modo e tempo per sbottonarsi anche sulla sostituzione subita dalla giornalista mezzobusto di TG5, Cesara Buonamici, al Grande Fratello.

“Non so se sia un pesce fuor d’acqua, ma mi sembra che lì sia stata messa in ostaggio -fa sapere in toni particolarmente pungenti, la ormai ex Lady Bonolis, Sonia Bruganelli, relativamente alla New entry nel cast del gioco nella Casa più spiata d’Italia e la reference é Cesara Buonamici -… che non vede l’ora che finisca, che il suo obbiettivo sia quello di uscirne il più possibile pulita”.

Sonia Bruganelli, prossima alla re-entry al Grande Fratello 2023?

Insomma, a quanto pare l’ex opinionista di Grande fratello non si direbbe una supporter della sostituta, Cesara Buonamici, che copre attualmente il ruolo di opinionista unica al reality nella Casa per l’edizione corrente di Grande fratello 2023, al posto delle due uscenti Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Cesara, unitamente alla addetta alla Social Room e sostituta nel ruolo di Giulia Salemi, Rebecca Staffelli, si uniscono al conduttore Alfonso Signorini al timone del gioco, di Grande fratello 2023, il cui televoto in corso vede schierati al rischio eliminazione ben

nove nominati

. Tra cui il tanto chiacchierato neo concorrente ed ex Temptation Island, Mirko Brunetti.

Nel frattempo, intanto, schiere di internauti attivi sui social media chiedono in massa la re-entry di Sonia Bruganelli nel cast di Grande fratello, in particolare per la copertura del ruolo di opinionista. Che l’ex Lady Bonolis sia destinata al ritorno TV, al gioco nella Casa più spiata d’Italia?













