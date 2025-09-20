Grande Fratello, mostrate le prime immagini della nuova casa del reality: piante, stanze nuove e dettagli da limare

Soffia un vento di novità e cambiamenti nella casa del Grande Fratello. Il reality affidato a Simona Ventura riapre i battenti e nei prossimi giorni farà capolinea sul piccolo schermo con tante novità e un deciso ritorno al passato, che vedrà entrare nel loft più spiato d’Italia solamente dei concorrenti comuni. E nelle scorse ore sono state rese note le immagini della casa che ospiterà tra qualche giorno i concorrenti.

E a quanto trapelato dalle foto postate su Instagram e dai video, il nuovo loft si presenterà con un abito diverso dal solito, si notano già da ora delle belle piante, così come alcune pareti chiare e anche con fantasie a fiori. Alla stesso tempo nel video diffuso sui social del Grande Fratello non sono mancati neanche le cartine che mostrano i lavori in corso e Dalle immagini si percepisce che la casa del Grande Fratello avrà un’aria diversa rispetto al passato. Vedremo se i concorrenti comuni e la casa rinnovata sapranno regalare un sapore diverso al reality che vedrà la conduzione di Simona Ventura per la prima volta.

Grande Fratello, arrivano i nip: chi sono i protagonisti

Intanto nei giorni scorsi, in attesa di scoprire per intero il cast del nuovo Grande Fratello, sono stati resi noti alcuni dei protagonisti del programma di Canale Cinque.

E a popolare la Casa saranno diversi personaggi comuni, a partire dal medico Giulio, fino a Omer, un ragazzo siriano scappato dalla guerra e che avrà una storia molto toccante da raccontare al pubblico. Nella casa del Grande Fratello troveremo anche l’ex pugile Matteo Azzali, così come il modello Matteo Jonas.