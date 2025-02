Shaila Gatta sbotta contro Amanda Lecciso e Stefania Orlando al Grande Fratello. Nella notte del 27 febbraio, è scoppiata una forte lite tra Shaila e Lorenzo. A scatenare il caos è stato Spolverato, prima infastidito dalla gelosia della fidanzata verso Chiara Cainelli e, poi, alterato per l’avvicinamento tra la ballerina e Javier Martinez. Addirittura, pare che il 28enne abbia accusato l’ex velina di aver parlato male di Chiara sotto le coperte, creando una situazione imbarazzante all’interno del loro gruppo di amici. Nel frattempo, gli altri inquilini hanno assistito a tutta la scena con i popcorn in mano, con Stefania e Amanda in prima fila.

Stefania Orlando lapidaria sulla lite tra Shaila e Lorenzo: "Lui vuole il primo blocco"/ Caos Grande Fratello

Nonostante lo sfogo di Lorenzo, che a quanto pare ha persino lanciato cuscini e i vestiti di Shaila fuori dall’armadio, l’Orlando e la Lecciso non hanno preso affatto sul serio la situazione, deridendo la coppia. Difatti, non appena i due sono ricomparsi in Casa dopo aver litigato, Stefania si è subito rivolta a Spolverato con una battuta, dicendo: “Beh, insomma, tu dove dormi questa notte?”. A quel punto, Amanda è scoppiata a ridere, scatenando la reazione stizzita dell’ex allieva di Amici.

Grande Fratello, Shaila parla con Javier e Lorenzo sbotta: "Che schifo"/ Federico Chimirri: "Era arrabbiato"

Shaila Gatta sbotta contro Stefania Orlando e Amanda Lecciso: lo scontro al Grande Fratello

Sentendosi presa in giro dalle coinquiline, Shaila Gatta ha subito replicato: “Potete smetterla di parlare di questa cosa per favore? Perché non c’è niente di cui parlare Amanda”. “No, ma era per sdrammatizzare”, ha spiegato Amanda Lecciso. Dopodiché, la ballerina se l’è presa direttamente con il fidanzato, accusandolo di aver dato modo agli altri inquilini di parlar male di loro e di sfruttare la situazione per poter avere rilevanza in puntata. “Mi dispiace che il ragazzo mio ha fatto questa ca*zata, di dare pasto e bocca a delle minch*ate. Questo mi dispiace, che non hai tutelato un ca*zo. La tutela della coppia è morta”, ha esclamato Shaila mentre Lorenzo Spolverato si faceva la doccia.

Grande Fratello, Shaila Gatta chiude con Lorenzo? "Fissato su questo amor proprio"/ Morlacchi interviene

Ad ogni modo, Stefania sembra non credere affatto a questa nuova lite tra gli ‘Shailenzo’. Mentre commentava la vicenda con i suoi compagni, ha infatti insinuato che il loro sia stato solo un modo per guadagnarsi il ‘primo blocco‘ in vista della puntata di questa sera, giovedì 27 febbraio. In realtà, sono in tanti a pensarla come l’Orlando, accusando principalmente Lorenzo di cercare scuse per discutere con la fidanzata solo per continuare a generare dinamiche all’interno del Grande Fratello.