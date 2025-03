Giornata caotica al Grande Fratello. Venerdì, 28 febbraio, il programma ha deciso di regalare agli inquilini una giornata di relax e divertimento, lasciando in Casa solo le new entry Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Federico Chimirri. Nonostante ciò, i concorrenti non hanno comunque potuto fare a meno di scontrarsi. Prima, pare sia scoppiata una lite furiosa tra Shaila Gatta ed Helena Prestes, con la brasiliana che avrebbe addirittura insultato la madre della ballerina, “abbaiandole” contro. Nello scontro tra le due donne, sarebbero intervenuti anche Lorenzo Spolverato e Stefania Orlando, finiti poi a discutere.

Inoltre, sembra che Stefania abbia lanciato diverse frecciatine velenose al gruppo di Shaila e Lorenzo. Stando a quanto raccontato da Chiara Cainelli, si sarebbe avvicinata a loro dicendo la parola “teatrino“, sostenendo, per l’appunto, che la rottura tra gli ‘Shailenzo’ sia solo una montatura. Successivamente, se la sarebbe presa con Zeudi Di Palma, facendole un’altra accusa pesante. Secondo la conduttrice, infatti, l’ex Miss Italia avrebbe spesso finto di piangere solamente per ottenere consensi dal pubblico.

“Ho chiesto a Stefania se aveva trovato la risposta alla domanda ‘Zeudi ci fai o ci sei’ e mi ha detto che si è risposta che ci sono. Non c’è testimonianza perché non hanno ripreso. Ma poi mi ha detto ‘piangi piangi così ti fai vedere vulnerabile e ti votano'”, ha raccontato Zeudi mentre chiacchierava con le sue amiche in piscina. “Ma veramente ti ha detto questa cosa? Si ma ieri stava con Helena e le diceva che non eri stata una buona amica”, ha risposto Shaila Gatta, visibilmente spiazzata. Al che, Zeudi ha ribadito di non aver mai visto Helena come un’amica, avendo sempre avuto un interesse romantico per lei.

Il racconto di Zeudi ha scatenato una pioggia di critiche contro Stefania Orlando, considerata da tanti poco obiettiva nei confronti delle dinamiche della Casa. A detta di alcuni spettatori, l’opinionista tende a prendere sempre e solo le difese di Helena, per poi attaccare e stuzzicare altri inquilini per atteggiamenti decisamente meno gravi o criticabili. D’altro canto, è giusto sottolineare che non ci sono video che confermino quanto riportato dalla 23enne, poiché lo scontro sarebbe avvenuto durante la gita fuori porta dei concorrenti del Grande Fratello.