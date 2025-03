Stefania Orlando punge Zeudi Di Palma al Grande Fratello: “Ha tradito la sua amica”

Stefania Orlando boccia senza se e senza ma l’atteggiamento di Zeudi al Grande Fratello. L’ultima nomination rifilata a Shaila sa tanto di tradimento per l’ex concorrente gieffina che, intervistata a Pomeriggio Cinque, ha espresso il suo disappunto. “Zeudi si è sempre professata molto amica di Shaila, e poi l’ha nominata tradendo la sua amicizia…”, il commento tagliente di Stefania Orlando nel salotto di Myrta Merlino.

Parole che trovano consenso in rete, dal momento che in molti non hanno capito il comportamento di Zeudi. Ma per Stefania Orlando non è tutto, a suo dire infatti Zeudi avrebbe agito per pura convenienza strategica, tradendo anche il pubblico.

“Non ha tradito solo se stessa perché lei è entrata nella casa più spiata dagli italiani con un disegno molto preciso…E’ una grande stratega…”, le parole di Stefania Orlando. Secondo la showgirl, inoltre, Zeudi avrebbe proprio “studiato” le dinamiche dei reality show, essendo stata prima ancora che concorrente una assidua telespettatrice appassionata.

“Conosceva tutte le mosse che doveva fare e si è mossa molto bene…Le faccio i complimenti…Autenticità direi proprio di no…Si avvicinava a tutti con l’obiettivo di non essere nominata…”, ha tuonato ancora Stefania Orlando.

Le parole di Stefania Orlando, come dicevamo, hanno suscitato delle reazioni sul web. Alcuni hanno mostrato apprezzamento nei suoi confronti, anche alla luce delle ultime prese di posizione. Altri, invece, l’hanno attaccata duramente, come fatto notare dalla stessa Stefania. La Orlando ha infatti rivelato di essere stata insultata da alcuni fan di Zeudi, con parole pesantissime.

“Sono state dette cose molto gravi ed andare a colpire una donna che non ha figli oppure sull’età. E’ molto brutto”, la conclusione amara della showgirl. Insomma, le sue parole hanno creato un vero e proprio dibattito sui social, peccato sia andato oltre il buon gusto del confronto.