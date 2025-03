I dissapori tra Stefania Orlando e Lorenzo Spolverato si trascinano dalla scorsa puntata del Grande Fratello e pare che i due concorrenti non riescano a trovare un punto di incontro. Il giovane milanese si è trovato al centro delle critiche per la proposta di un triangolo amoroso a Shaila Gatta con Emanuele Fiori per costruire un gossip e far parlare di loro. Questa rivelazione, portata alla luce da Alfonso Signorini in diretta a distanza di quattro mesi, ha provocato indignazione da parte del pubblico ma anche di alcuni gieffini. Tra questi vi è Stefania Orlando, secondo la quale Lorenzo ha compiuto un gesto imperdonabile venendo meno alla credibilità agli occhi dei telespettatori da casa.

Stefania Orlando contro Lorenzo: “Perchè Ha ingannato il pubblico del GF”

La Orlando ha accusato Lorenzo di ingannare il pubblico e definendolo come “il vero problema di questa edizione”. Sarebbe ora di mettere un freno al finalista della diciottesima edizione visto che da mesi la passa sempre liscia per i suoi atteggiamenti bruschi e che, di tanto in tanto, hanno superato il limite della decenza. Questa situazione, all’ex volto di Rai2, non le va proprio giù, non nascondendo una certa diffidenza nei suoi confronti e nella sua storia con Shaila Gatta. Quest’ultima, nelle scorse ore, ha avuto un momento di crisi e si è catapultata tra le braccia di Lorenzo: ma la loro storia non era finita?

Grande Fratello, Lorenzo e Stefania ai ferri corti: il posto in finale è a rischio?

La figura di Lorenzo al Grande Fratello è controversa: da una parte può contare su una fanbase solida, mentre dall’altra non fa altro che attirare critiche giorno dopo giorno. Stefania Orlando non sembra essere preoccupata per il suo destino all’interno del reality show di Canale Cinque. La concorrente si sta giocando un posto alla finale insieme a Chiara, Mariavittoria, Shaila e Zeudi. Riuscirà a guadagnarlo oppure i sostenitori degli #Shailorenzo le metteranno il bastone tra le ruote?