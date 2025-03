Stefania Orlando proprio non ci crede all’ex coppia formata da Shaila e Lorenzo. Già tempo fa, la conduttrice aveva espresso dei dubbi riguardo al loro atteggiamento nel programma, criticandoli per il loro strano modo di litigare e poi far pace come se niente fosse. Anche questa volta, dopo la gita fuori porta si è detta stupita per il comportamento dei due concorrenti confidandosi con il suo gruppo di amici. L’esperienza fuori dalla casa ha alimentato alcuni scontri e Javier Martinez si è fatto sentire a gran voce dicendo di non voler essere accostato a Lorenzo e Shaila.

L’argentino ha poi definito la fidanzata Helena Prestes come troppo buona, dato che in qualche modo lei cerca di avvicinarsi a Shaila e durante la gita le ha addirittura fatto un complimento. Javier Martnez le consiglia di ignorarla e di non provare nemmeno ad essere sua amica vista la sua presunta falsità. A quel punto interviene anche Stefania Orlando che ha ricordato la lite che Lorenzo Spolverato e l’ex fidanzata avevano avuto il giorno prima. Andiamo a scoprire cos’ha detto a tal proposito.

Stefania Orlando durissima su Shaila e Lorenzo: “Tutto ben orchestrato”

“Non credo a nulla di quello che fanno loro”, queste le parole di Stefania Orlando che di nuovo ribadisce di non fidarsi assolutamente di questa presunta storia d’amore nata secondo lei a favor di telecamere. L’opinionista aggiunge poi di essere decisamente titubante riguardo all’argomento “gelosia” nei confronti di Chiara Cainelli, del quale si è discusso nell’ultima settimana. A parer suo, la pseudo coppia avrebbe orchestrato tutto in modo da costruire due personaggi al fine di rimanere il più a lungo possibile nel programma ed essere spesso protagonisti di clip. Un copione che se così fosse, sarebbe ben recitato. Siete d’accordo con l’opinione della Orlando?