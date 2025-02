Chiara Cainelli crolla per Stefania Orlando al Grande Fratello. Una delle rivalità più accese nella Casa più spiata d’Italia è sicuramente quella tra Chiara e Stefania. Nell’ultima puntata del reality, le due se ne sono dette di tutti i colori: l’ex corteggiatrice l’ha definita una “gossippara” e “ruffiana”, mentre la Orlando l’ha accusata di essere la “fidanzatina d’Italia”. Durante la serata di San Valentino, poi, è scoppiata un’altra accesa lite, durante la quale la Cainelli ha detto che si vergognerebbe se sua madre di comportasse come Stefania. Queste parole hanno profondamente offeso la conduttrice che, la mattina dopo, si è svegliata di malumore, scagliandosi contro la coinquilina.

“Questa qua quando sta con gli altri si fa tanto forte, perché c’ha chi le para il c*lo, tra Shaila, Lorenzo e Alfonso. Ma buongiorno lo dico a chi lo dico io, non alle persone come te, inutile. Sei una persona inutile, se tu avessi dei contenuti non te ne usciresti con certe cose, ma tu non hai contenuti Chiara”, ha esclamato, spiegando di non volerle dare neanche il buongiorno. Delle offese pesanti, che hanno fatto scoppiare a piangere la giovane trentina. Poco dopo, la gieffina si è sfogata con Shaila Gatta, visibilmente turbata da quanto accaduto.

Stefania Orlando si scaglia contro Chiara Cainelli al Grande Fratello: lacrime e sfoghi

“Io non volevo intendere quella cosa con i figli, non mi permetterei mai. Io non ho bisogno del gregge, la affronto da sola. Le ho chiesto scusa se ha capito male, ma non era riferito a lei. Però non cambia quello che penso, cioè che era stata infantile”, ha spiegato Chiara Cainelli in lacrime a Shaila Gatta. “Stefania è permalosa. Pensa com’è andata a dormire, che si è svegliata e ti è andata a dire queste cose”, ha commentato la ballerina. Dal canto suo, Stefania Orlando si è sfogata con Jessica Morlacchi e Mattia Fumagalli, raccontando tutta la vicenda.

Secondo Jessica, alcune frecciatine di Chiara sono state adolescenziali, mentre per Mattia la giovane trentina starebbe interpretando un personaggio, rischiando di diventare cattiva. Sul web, gli utenti si sono divisi. Da una parte, c’è chi ha criticato Stefania, considerandola solo una sorta di “ancella” di Helena Prestes e apprezzando il fatto che Chiara le stia tenendo testa. Dall’altro, invece, la Cainelli ha anche diversi haters, che la ritengono a sua volta un'”ancella” di Shaila e Lorenzo. Ad ogni modo, le due avranno sicuramente modo di confrontarsi di nuovo nella nuova puntata del Grande Fratello.