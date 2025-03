Stefania Orlando criticata dai fan di Zeudi Di Palma: scontro social dopo il Grande Fratello

Stefania Orlando attaccata dai fan di Zeudi dopo gli scontri al Grande Fratello. Stefania è stata eliminata ormai da diverse settimane dal reality di Canale 5 ma, nonostante ciò, ha continuato a commentare le dinamiche della Casa sui suoi social. Ad esempio, ha criticato più volte Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e, soprattutto, ha dato tutto il suo supporto ad Helena Prestes. Nella semifinale del GF, poi, ha anche dedicato un tweet a Zeudi, dicendo di averla “sgamata per prima”. La Orlando, infatti, non crede alla buona fede dell’ex Miss Italia, bensì è convinta sia falsa e giocatrice.

I continui attacchi di Stefania e il gruppo di Helena a Zeudi hanno fatto infuriare più volte le fan di Zeudi, che stanno cercando di difenderla a spada tratta. Questa difesa, però, a volte supera eccessivamente i limiti, arrivando ad offendere pesantemente gli altri inquilini della Casa. Poche ore fa, Stefania ha risposto ad una fan della 23enne che, su X, l’ha criticata duramente definendola “marcia dentro” e facendo un riferimento molto offensivo alla sua mancata maternità.

Stefania Orlando risponde agli insulti dei fan di Zeudi Di Palma: cos’ha detto

“Una cosa bella c’è, che la Orlando non sentirà mai il profumo della pelle di un figlio… è stata ed è marcia dentro”, ha scritto un utente su X in riferimento a Stefania. Al che, la Orlando non è riuscita a stare in silenzio di fronte ad un commento così aberrante e ha replicato: “Pensa fare figli e ritrovarli a scrivere ‘ste st*onzate su X. E questi sarebbero i fan di Zeudi? Annamo bene!!”. Da quel momento, si è scatenato un dibattito sulla piattaforma tra i diversi fandom del Grande Fratello. Da un lato, c’è chi ha dato supporto a Stefania, criticando ferocemente i fan di Zeudi.

D’altro canto, c’è anche chi fa notare come sia facile concentrarsi solo sulla parte “tossica” del fandom di Zeudi, ignorando che certi comportamenti negativi sono purtroppo diffusi in ogni fandom. “Sbagli purtroppo a generalizzare. I fan di Zeudi supportano Zeudi senza screditare. Chi scrive ste cose fa parte di quelle persone tossiche che vanno solo ignorate”, ha risposto una fan dell’ex Miss Italia al tweet di Stefania. “Ne sono lieta, allora combattete voi per primi questa parte tossica”, ha commentato la conduttrice.

Stefania Orlando travolta dalle critiche dopo il Grande Fratello: cos’è successo

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello, Stefania è stata travolta da molti commenti positivi, ma anche da diverse critiche. Da una parte, in tanti hanno apprezzato il suo secondo percorso nella Casa, apprezzando il suo lato materno con Helena Prestes ma anche il suo carattere pungente con altri inquilini della Casa. Dall’altra, però, in tanti si sono ricreduti su di lei, accusandola di aver solo puntato il dito contro alcuni concorrenti, per poi difendere a spada tratta e senza obiettività Helena.

In particolare, c’è chi l’accusa di aver seguito lei in ogni dinamica solo per piacere al pubblico generalista, finendo solo per essere la sua spalla e non un concorrente singolo. Nonostante queste critiche, però, Stefania continua a mostrare il suo supporto e affetto alla brasiliana anche fuori dalla Casa. Proprio sotto il tweet contro i fan di Zeudi, un utente le ha scritto: “Io penso che lì dentro c’è una ragazza che la stima come una madre… infatti la chiama mamma Estefania”. “Si Helena”, ha risposto la conduttrice, con tanto di cuoricino.