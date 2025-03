È passata meno di una settimana da quando Stefania Orlando è stata eliminata dal Grande Fratello, ma la conduttrice continua ad essere al centro dell’attenzione. Anche da fuori dalla Casa, infatti, Stefania ha voluto dire la sua su alcune dinamiche della Casa, lasciando dei pungenti commenti sui social. Prima, ha attaccato Shaila Gatta per aver lasciato Lorenzo Spolverato, accusandola di voler giocare la “carta del vittimismo” per poter arrivare in finale. Successivamente, ha difeso Helena Prestes da Zeudi Di Palma, specificando che, da parte della brasiliana, non ci sarebbe mai stata alcuna forma di omofobia o bifobia.

Nonostante continui ad interessarsi di ciò che avviene nel reality, però, la Orlando non sembra avere affatto nostalgia della Casa e, soprattutto, dei suoi ex coinquilini. Ieri sera, lunedì 17 marzo, è stata intervistata dal profilo social ufficiale del GF, al quale ha detto: “Seguire la puntata dallo studio è molto emozionante. Ovviamente vedo la Casa, vedo i divani, vedo tutto, e non mi manca niente”. Subito dopo, è scoppiata ridere ed è andata via. Il video ha fatto il giro dei social, scatenando molte reazioni divertite.

Stefania Orlando contro i suoi ex coinquilini del Grande Fratello: cos’ha detto

Stefania Orlando non ha mai nascosto di non aver apprezzato molti dei suoi coinquilini al Grande Fratello, sottolineando come quest’esperienza sia stata più dura rispetto a quella di quattro anni fa. Durante il GF Vip 5, Stefania rimase nella Casa per sei mesi, fino alla finale, affrontando anche diverse liti con gli altri concorrenti, soprattutto con Dayane Mello. Nonostante ciò, la conduttrice ha raccontato di non essere mai stata attaccata sul personale nella sua scorsa edizione. Quest’anno, invece, ha ricevuto critiche molto dure sulla sua presunta mancanza di umanità, che l’hanno portata a non voler più stare nella Casa.

Il nuovo percorso di Stefania al GF ha diviso il pubblico. Da un lato, c’è chi l’ha apprezzata per la sua eleganza e per aver sempre espresso le sue opinioni taglienti in maniera schietta ed educata. Dall’altro, però, sui social ha ricevuto anche molte critiche, soprattutto per i suoi pesanti attacchi contro concorrenti come Shaila Gatta e Chiara Cainelli. A detta di molti, Stefania non sarebbe stata affatto obiettiva con le ragazze, finendo per diventare la “vassalla” di Helena Prestes. Per ora, la conduttrice non ha ancora risposto a queste accuse, preferendo continuare a commentare le dinamiche del reality.