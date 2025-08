Stefano Bettarini può tornare al Grande Fratello con un ruolo storico! L'idea di Simona Ventura

Dopo due edizioni già all’attivo, Stefano Bettarini potrebbe tornare nella casa del Grande Fratello a distanza di qualche anno. L’ultima volta erano volati gli stracci, con l’ex marito di Simona Ventura che era stato squalificato dopo una presunta bestemmia, ma l’ex calciatore toscano non perse occasione per scagliarsi contro la produzione, accusata di non utilizzare due uguali misure. Questa volta però potrebbero tornare ad aprirsi le porte del reality per Stefano Bettarini, pronto a rientrare al Grande Fratello su volontà della conduttrice Simona Ventura, che però vorrebbe l’ex marito in una veste diversa.

Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, L’ex calciatore non parteciperebbe come concorrente ma gli verrebbe affidato un ruolo diverso e ben preciso, che anni fa era di Marco Liorni: quello di inviato fuori dalla casa. Di conseguenza dunque sembra scontato il ritorno del pubblico fuori dalla Casa, che andrebbe ad accogliere i concorrenti eliminati, come accadeva nelle prime edizioni, quando anche i vincitori del programma venivano investiti da un vero e proprio bagno di folla.

Grande Fratello, Simona Ventura punta anche Tommaso Zorzi

Nella casa del Grande Fratello, o ancora meglio, a commentare le dinamiche del reality, potrebbe esserci Tommaso Zorzi. Il vincitore e dominatore del GF Vip 5 sarebbe la scelta di Simona Ventura, che sembra pronta ad accogliere l’ex gieffino nel programma come opinionista al posto di Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Si va infatti verso un opinionista unico come Tommaso Zorzi, che pare pronto al gran ritorno su precisa volontà della conduttrice che per anni ha condotto con successo L’Isola dei famosi, portandola all’apice del successo. Intanto la partenza del programma potrebbe slittare di qualche settimana, con il via che era fissato inizialmente a settembre, che potrebbe scivolare a ottobre.