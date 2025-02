Grande Fratello: spunta la strategia di Shaila, Lorenzo, Chiara e Alfonso contro Iago: l’accordo sulle nomination

Andrà in onda stasera, lunedì 17 febbraio 2025, la 32esima puntata del Grande Fratello su Canale 5, nelle scorse ore alcuni concorrenti dell’attuale edizione del reality hanno già pensato alle nomination, concordandole insieme. Di chi si tratta? Di un gruppetto molto solido nella casa più spiata d’Italia, che trascorre molto tempo insieme e non perde occasione per criticare gli altri inquilini. Stiamo parlando di Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice.

Ai suoi compagni di avventura il modello milanese ha detto di fare un po’ di ordine e non appena ha parlato di Iago Garcia e della possibilità che possa rimanere al Grande Fratello la fidanzata ha fatto sapere che lei lo nominerà. Lorenzo le ha quindi chiesto se ha una motivazione per farlo e se questa sia chiara. Lei ha risposto dicendo che dopo la aggiusteranno e ha spiegato che lei il motivo ce l’ha, però in puntata vorrebbe esporlo in modo corretto.

Shaila Gatta pronta a nominare Iago al Grande Fratello: Lorenzo, Chiara e Alfonso suggeriscono ma web insorge

Mentre parlavano delle nomination Lorenzo Spolverato ha chiesto alla fidanzata se voleva provare ad esporre la sua motivazione in modo da poterla aiutare e le hanno consigliato di concentrarsi su ciò che ha sentito. Non appena lei ha iniziato a simulare il momento delle nomination Chiara l’ha interrotta e le ha detto che durante la diretta durante le nomination dovrà recuperare ciò che Iago ha detto dopo aver fatto il suo nome. L’ex velina ha quindi provato di nuovo a dare la sua motivazione dicendo di essersi sentita umiliata, la Cainelli è intervenuta ancora suggerendole queste parole: “Nomino Iago perché la scorsa puntata con prepotenza e presunzione… aggiungi sempre l’aggettivo perché rafforza il discorso. Si è permesso…”

Alfonso D’Apice, però, ha detto alla fidanzata che è troppo altezzosa quando parla e ha suggerito una motivazione più semplice. A detta sua è sufficiente dire che l’ha ferita molto una frase che ha detto nei suoi riguardi ma Chiara gli ha detto che era troppo banale. Lorenzo Spolverato ha invece detto che serve una motivazione piccola ma incisiva. Il video di Shaila e gli altri gieffini che si accordano per la nomination (visibile qui) immediatamente ha fatto il giro del web e non sono mancati i commenti contro l’atteggiamento poco corretto dei concorrenti. “Le nomination non dovrebbero essere segrete?” scrive qualcuno mentre altri aggiungono: “Sempre peggio.”