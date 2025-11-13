Grande Fratello, svelata Busta Rossa: c'entra Mattia Scudieri e la fidanzata Carlotta, Grazia Kendi deve fare una scelta drastica: "Sono confusa"

Grande Fratello, svelato il contenuto della Busta Rossa: ma Grazia deve fare una scelta difficile

Da alcuni giorni nella Casa più spiata d’Italia aleggia una misteriosa Busta Rossa indirizzata ad uno dei concorrenti. Nelle scorse ore solo ad una di loro è stato svelato il contenuto della Busta Rossa del Grande Fratello: a Grazia Kendi ma allo stesso tempo la giovane è stata messa in una condizione per nulla facile: dovrà scegliere se mantenere il segreto fino a lunedì facendo ottenere l’immunità a Mattia oppure svelare tutto a Mattia ma fargli perdere l’immunità.

Grande Fratello Vip slitta ancora: ecco quando e perché, lungo stop di Alfonso Signorini/ Strategia Mediaset

Il destinatario della Busta Rossa del Grande Fratello, infatti, è proprio Mattia Scudieri. Nel dettaglio, infatti, il GF chiamando Grazia Kendi in confessionale le ha rivelato: “Stai per scoprire il contenuto della misteriosa busta rossa che avete in casa da qualche giorno si tratta di una notizia che riguarda Mattia…Mattia riceverà questa notizia nella puntata di lunedì prossimo, sta a te fare una scelta importante: puoi mantenere il segreto fino a lunedì e far guadagnare proprio a mattia l’immunità dalle nomination o invece scegliere che il gf glielo sveli prima ma Mattia in questo caso perderà l’immunità…”



Grande fratello 2025, Omer e il bacio con Rasha: “Momento indimenticabile/ Il web esplode

Busta Rossa per Mattia Scudieri al GF: è della sua fidanzata Carlotta, ma Grazia sceglie di non dirgli nulla

Come non era difficile ipotizzare, la Busta Rossa del Grande Fratello proviene da Carlotta Vendemmia, la fidanzata di Mattia Scudieri. Grazia Kendi ha scoperto il contenuto della busta rossa Carlotta smentisce di aver lasciato il fidanzato Mattia, non era un addio, il suo messaggio non aveva assolutamente lo scopo di lasciarlo ma era un monito per spingerlo a svegliarsi e la smettesse di farsi manipolare da dinamiche e persone. A questo punto la scelta d rivelargli tutto o mantenere il segreto spetta a Grazia che nel frattempo è in piena confusione: “Io preferirei la verità o un vantaggio?” Del resto proprio nelle scorse ore Grazia Kendi ha confessato di essere innamorata di Mattia Scudieri ma che i suoi sentimenti sono a senso unico. Che scelta farà?