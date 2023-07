Grande Fratello, svelato il nuovo logo/ Rimossa la dicitura “Vip” e occhio “futuristico”

Grande Fratello, quante novità per la prossima stagione: dal logo ai protagonisti

Sembra passato poco dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip; forse tra le più seguite e discusse degli ultimi anni. I protagonisti in gioco hanno dato tanto il meglio quanto il “peggio” di sé e ancora oggi – soprattutto sui social – destano l’interesse degli appassionati. L’ultima annata del reality condotto da Alfonso Signorini ha fatto però discutere anche per alcuni contenuti additati come “eccessivi”. Liti troppo accese, violenti scontri verbali conditi da parolacce e atteggiamenti aggressivi; il tutto non è passato inosservato con un cambio repentino del regolamento verso il finale.

Buona parte delle novità introdotte – dal punto di vista comportamentale – nel finale del GF Vip della scorsa stagione televisiva saranno con buona probabilità conservate anche nella nuova edizione che partirà in autunno. Intanto, per dare una sorta di “taglio” con il passato è stato pubblicato sui social – come riporta Biccy – anche quello che dovrebbe essere il nuovo logo del reality. Dato che il format non sarà più vissuto da personaggi noti, la prima cosa che si nota è la rimozione della dicitura “vip”. Inoltre, anche il classico occhio centrale non è più realistico ma realizzato in una forma quasi stilizzata.

Grande Fratello, “restyling” non solo per il logo: Cesara Buonamici opinionista “unica”

Lo sfondo del nuovo logo del Grande Fratello – stando alla foto riportata da Biccy – sembra invece restare quello classico. Tonalità blu con qualche leggera sfumatura bianca. L’occhio, come anticipato, è invece quasi in forma cibernetica e sicuramente da un tocco di modernità rispetto al passato. Per la nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini l’hype continua dunque ad aumentare, complici anche le altre novità che potrebbero dare un volto inedito al format.

Tra gli stravolgimenti più discussi per la nuova edizione del Grande Fratello – al via da settembre – nelle ultime ore ha tenuto banco la questione opinionista. A quanto pare, non vedremo più sulle poltrone in studio Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Sembra confermata – come riporta Biccy – anche l’assenza di Giulia Salemi che nella passata edizione si era occupata dei contenuti social. Infatti, il nuovo volto del reality dal punto di vista del giudizio in studio sarà unico e pare corrispondere al nome della nota giornalista del TG5: Cesara Buonamici.











