Mai come quest’anno il Grande Fratello è invaso di critiche e polemiche legate al televoto che è ormai preda dei fandom tossici che inficiano il volere del pubblico generalista che è solito guardare il programma per seguire le vicende in generale e non per seguire una ship o inventarsi dei flirt che non hanno mai avuto presa con la realtà.

Il Codacons e Assourt stanno lavorando a quello che è a tutti gli effetti un esposto in merito a una truffa aggravata legata al televoto. Perché? Perché è quantomai sospetto che una Chiara Cainelli grazie al voto dei fandom passi dall’1% al 57%, arrivando a eliminare una concorrente forte come Stefania Orlando. Si parla di voti sospetti che arrivano dal Brasile perché moltissimi utenti hanno deciso di prendere sotto la loro ala protettiva Zeudi per via del flirt con Helena Prestes.

Grande Fratello: il Codacons, le parole di Signorini, il problema con il televoto

Dunque il Codacons vuole fare chiarezza sul televoto del Grande Fratello perché non è possibile che certi concorrenti come Chiara Cainelli o Zeudi Di Palma siano passate dall’1% di preferenze al 50%, senza contare che una Helena Prestes ha perso potere presso il televoto dopo che ha ufficializzato la relazione con Javier Martinez. La polemica non si spegne e un modo per ovviare al problema potrebbe essere quello del televoto flash, che potrebbe esserci stasera in puntata.

Intanto anche Alfonso Signorini è stato al centro delle polemiche, in un vero e proprio fuoco incrociato: raggiunto da Valerio Staffelli, è stato punzecchiato sui fandom e appunto sul televoto ormai fuori controllo. Il conduttore prima ha criticato aspramente Lorenzo Spolverato, dicendo che se fosse dipeso da lui lo avrebbe cacciato, salvo poi cambiare idea dicendo che non ha fatto nulla che giustifichi una sua eliminazione. Di certo quest’edizione del reality show non sarà ricordata per la trasparenza.

