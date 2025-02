Dopo un inizio fatto di alti e bassi al Grande Fratello, da ormai diversi mesi Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti si stanno godendo serenamente la loro storia d’amore all’interno della Casa più spiata d’Italia. Nel corso dei primi mesi di reality, Mariavittoria non sembrava molto convinta dei suoi sentimenti verso Tommaso, tanto da provare un’attrazione anche per Alfonso D’Apice. Durante le festività natalizie, poi, i due si sono finalmente detti il tanto atteso “ti amo“, iniziando ad essere inseparabili. Quest’idillio, però, si è rotto pochi giorni fa, per un motivo piuttosto ambiguo.

Grande Fratello, Helena Prestes attacca Shaila Gatta: "Iago ha ragione"/ Zeudi: "E la solidarietà femminile?"

Sabato, 1 febbraio, nella Casa hanno festeggiato il Capodanno Cinese. Durante il party, Mariavittoria ha cercato di fare da ‘cupido’ tra Amanda Lecciso a Federico Chimirri. Il giorno successivo, però, Tommaso ha rimproverato a Mariavittoria quest’atteggiamento. Il motivo? La 31enne è consapevole dell’attrazione che prova Maxime Mbanda per la sorella di Loredana Lecciso e, in questo modo, lo ha ferito. “A che gioco stai giocando? A me sembra poco rispettoso”, ha detto l’idraulico. Da lì, la ragazza ha deciso di andare a parlare con i diretti interessati, dicendo a Tommaso di non rivolgerle più la parola.

Iago Garcia asfalta Shaila al GF: "Hai perso l'educazione, l'influenza di Lorenzo ti fa male"/ Lite in studio

Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti è una furia con Tommaso Franchi: verità o strategia?

Dopo essere stata rimproverata da Tommaso Franchi, Mariavittoria Minghetti ha deciso di chiarire con Maxime Mbanda, spiegandogli di non dover preoccuparsi, dato che ad Amanda Lecciso non interessa minimamente Federico Chimirri. Mentre rassicurava il rugbista, la 31enne romana ha poi esclamato contro il fidanzato: “Tu non mi rivolgere più la parola, chiedimi scusa perché ti sei intromesso”. Da lì, è nata un’accesa discussione tra la coppia, con Tommaso che ha spiegato a Mariavittoria di non poter usare parole così forti durante una discussione.

Rossy, sorpresa alla figlia Chiara Cainelli al Grande Fratello/ 'Approva' Alfonso D'Apice:"Il ragazzo per te"

Nel frattempo, Maxime e Federico si sono chiariti tra di loro, mentre Mariavittoria e Tommaso hanno continuato a litigare. Tuttavia, il motivo di scontro tra i due ha fatto storcere il naso a molti. Difatti, c’è chi ha trovato esagerato l’atteggiamento di entrambi per un qualcosa che riguardava un’altra persona, ovvero Maxime. Di conseguenza, alcuni spettatori del Grande Fratello hanno ipotizzato che, in realtà, la giovane gieffina abbia voluto esasperare la sua reazione, così da poter tornare ad avere un blocco in puntata. In effetti, da quando è fidanzata ufficialmente con Tommaso, Mariavittoria sembra essere sparita dalle dinamiche della Casa. Sarà realmente stata una strategia? Chissà…