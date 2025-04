Tommaso e Mariavittoria, la madre di Lorenzo Spolverato: “Sono una bella coppia”

Tommaso e Mariavittoria sono pronti a godersi la loro storia d’amore dopo la fine del Grande Fratello, i due ex gieffini hanno concluso il loro percorso nella casa più spiata d’Italia. E adesso per loro è tempo di vita vera, con il programma che fa ormai parte del passato e Tommaso e Mariavittoria si apprestano intraprendere la loro relazione, sulla quale ha parlato la mamma di Lorenzo Spolverato, spendendo un pensiero importante nei confronti dei due:

“Mi piacciono, sono veri a differenza di altri loro compagni di gioco come Helena e Javier” ha detto Cristina Bracci riguardo alla storia nata nella casa più spiata d’Italia tra loro. Vedremo come si evolveranno le cose dopo il Grande Fratello, intanto per l’idraulico e l’infermiera è tempo di fare i conti con i primi giorni fuori dalla Casa.

Tommaso e Mariavittoria vanno a convivere dopo il Grande Fratello?

Adesso i due ex gieffini sono attesi al varco dalla prova convivenza, dopo quella forzata nella casa più spiata d’Italia. Tommaso e Mariavittoria potrebbero andare a convivere già in questo periodo dopo la fine del Grande Fratello.

Dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, Mariavittoria si è espressa: “Io sono pronta alla convivenza e casa mia a Roma è aperta per Tommaso. Ora però lui deve capire cosa vuole fare nella vita” ha detto la dottoressa che dunque attende al varco il fidanzato dopo aver avviato una relazione con lui nella casa del Grande Fratello. E anche la nonna di Tommaso Franchi ha confidato di voler abbracciare la ragazza, spalancando le porte sia al nipote che alla giovane infermiera. Come andranno le cose nei prossimi mesi lo scopriremo solo vivendo, intanto Tommaso e Mariavittoria hanno iniziato ad aggiornare i loro fan via social, con una serie di contenuti nelle stories.

