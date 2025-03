Scintille al Grande Fratello. Nella puntata andata in onda giovedì, 6 marzo, ci sono state delle liti infuocate tra gli inquilini. In particolare, ad essere stata presa sotto di mira è stata Chiara Cainelli. Prima, il suo fidanzato Alfonso D’Apice l’ha messa in guardia da Lorenzo Spolverato, insinuando che fuori starebbe passando un messaggio sbagliato sul loro rapporto e, soprattutto, su lei come donna. Dopodiché, è stata mostrata una clip riassuntiva sullo scontro avuto in settimana con Mariavittoria, in cui è emerso che la gelosia della 31enne è scaturita dopo aver visto Chiara scherzare con Tommaso.

Vedendo le immagini di Chiara e Tommaso insieme, Jessica Morlacchi è intervenuta per difendere l’amica, facendo della accuse pesanti alla ragazza. La cantante le ha dato della “profumiera“, sostenendo che, se non fosse stata in televisione, avrebbe usato termini più forti per descriverla. A quel punto, Chiara è scoppiata a piangere, ma questo non ha fermato Stefania Orlando, Jessica, Javier Martinez ed Helena Prestes dall’attaccarla in massa. Visibilmente alterato, durante la pubblicità, Lorenzo si è scagliato contro quel gruppo, dando delle importanti responsabilità anche a Tommaso Franchi.

Chiara Cainelli sotto accusa al Grande Fratello: Lorenzo Spolverato la difende e attacca Tommaso Franchi

Durante una delle pubblicità del Grande Fratello, Lorenzo ha attaccato duramente il gruppo capitanato da Helena Prestes, accusandoli di essersi accaniti contro Chiara. A sorpresa, Lorenzo se l’è presa anche con Tommaso, con il quale ha sempre avuto un rapporto amichevole in Casa. Secondo il 28enne, Tommaso sarebbe dovuto intervenire per difendere Chiara, chiarendo che lei non ha mai cercato di sedurlo, soprattutto dopo essere stata additata come una poco di buono. “L’avete schiacciata”, ha urlato furioso Lorenzo. A quel punto, anche il giovane toscano ha perso le staffe, rispondendo per le rime al coinquilino.

“Ma menomale che sei in finale, sennò uscivi Lollo. Due settimane ed eri fuori”, ha esclamato Tommaso, mentre Lorenzo andava via. Probabilmente, il 24enne si riferiva ad una clip andata in onda poco prima, in cui si vedeva Lorenzo chiedere a Shaila di fingere una relazione con Emanuele per una settimana, con l’obiettivo di creare una dinamica nel gioco. Una palese figuraccia che, se non fosse stato già in finale, avrebbe potuto seriamente compromettere il suo percorso al Grande Fratello. Ad ogni modo, tra insulti gratuiti ad una donna e finti triangoli orchestrati per ottenere visibilità, lo spettacolo visto questa sera nel reality è stato deludente da parte di entrambi i gruppi.