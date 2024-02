Grande fratello torna al doppio appuntamento TV/Il cambio di programmazione

Grande fratello 2024 torna al bis di appuntamento settimanale

Per la grande gioia degli amanti telespettatori di Grande fratello 2024, il reality show della Casa più spiata d’Italia raddoppia nuovamente il suo appuntamento settimanale. É quanto é possibile anticipare in vista della puntata di lunedì 5 febbraio 2024, rispetto al cambiamento repentino nella programmazione nei palinsesti TV e streaming Mediaset, di Grande fratello.

Il gioco nella casa più spiata in Italia va quindi in onda non solo di lunedì, a partire dalla settimana in cui le reti competitor Rai propongono il Festival di Sanremo 2024. Il bis settimanale per la messa in onda di Grande fratello 2024 si estende per il prossimo mercoledì 7 febbraio 2024, quando in contrapposizione al Grande Fratello 2024 il diretto rivale Rai manderà in onda la seconda serata di Sanremo 2024.

Ed é lo spoiler di TvBlog ad anticipare online il cambio repentino di programmazione nei palinsesti TV e streaming Mediaset di Grande fratello, a grande richiesta dell’occhio pubblico:

“Notizia dell’ultimo minuto, che le ultime due puntate di questa ultima serie di Ciao Darwin tornano in onda di venerdì. II mercoledì è stato riassegnato alla seconda puntata settimanale del Grande fratello che, dopo Ciao Darwin, tornerà nella collocazione del venerdì sera di Canale 5 fino a fine edizione”.

Gli spoiler sul cambiamento di programmazione proseguono…

Tra gli altri cambiamenti di programmazione, poi, si anticipa: “Il mercoledì poi sarà assegnato alla nuova edizione di Michelle impossible & friends. Lo show con la bella e brava Michelle Hunziker, che poi a maggio condurrà, sempre di mercoledì, le quattro puntate di lo canto family. Sarà questa la decisione definitiva palinsesti della direzione Mediaset dei vari programmi d’intrattenimento di Canale 5? Vedremo”.

Nel frattempo, intanto, é previsto un atteso ritorno nella Casa di Grande fratello 2024 da parte di Giuseppe Garibaldi, che nel daytime settimanale del reality show ha accusato un malore choc.











