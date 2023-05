Grande Fratello Vip chiude, torna alla versione Nip?/ L’indiscrezione e un frate…

Il Grande Fratello può tornare Nip

La settima edizione del Grande Fratello Vip è terminata da circa un mese con la vittoria di Nikita Pelizon su Oriana Marzoli e già cominciano a trapelare con grande insistenza le anticipazioni della nuova edizione del reality show che avrà, ancora una volta, Alfonso Signorini al timone. Il Grande Fratello dovrebbe tornare alla versione Nip, ovvero con personaggi comuni pronti a mettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia, che tra l’altro traslocherà dalla storica Cinecittà e si trasferirà, cambiando location, verosimilmente spostandosi a Milano. E come confermato da Investigatore Social, esperto di gossip intervenuto su Instagram, prende sempre più piede l’idea di vedere un Grande Fratello come ai vecchi tempi. Non è certo per il momento se il cast sarà un mix tra Nip e qualche Vip di spicco, anche se Signorini starebbe ancora ragionando sul da farsi.

“Il GF Nip sta per diventare realtà ed è sempre più probabile. Alfonso Signorini sta cominciando a fare i casting” scrive l’esperto di gossip. Nei prossimi giorni è possibile che saranno rilasciate le indicazioni per coloro che intenderanno partecipare al programma nell’edizione che dovrebbe anche essere molto più breve delle ultime versioni.

Alfonso Signorini ha ricevuto una lettera da Fra Alfredo, pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Chi. L’uomo, la cui età precisa è sconosciuta, ha raccontato al conduttore televisivo di essere un appassionato di reality: gli ha così proposto di fare un provino per poter entrare a far parte della nuova edizione del Grande Fratello. Ha citato Suor Cristina, attualmente in gara all’Isola dei Famosi. Fra Alfredo ha raccontato al presentatore di aver seguito l’edizione da pochi mesi conclusasi, e “Ora sto seguendo l’Isola dei Famosi, e il percorso dell’ex suor Cristina, molto tenace ma sempre molto corretta, garbata, evangelizzatrice. Perché anche se non si porta l’abito non si smette mai di essere una suora o un frate”.

Così Fra Alfredo ha lanciato la richiesta a Signorini: “Mi è venuta un’idea, non per la visibilità, ma per il messaggio da portare ai giovani. Ti faccio una proposta: ti piacerebbe un frate nella prossima edizione del GF?”. Alfonso Signorini tra le pagine del settimanale ha risposto al frate, comunicandogli di aver accettato di fare due chiacchiere insieme: “Caro Fra Alfredo, grazie per l’interesse e l’entusiasmo con cui segue il cosiddetto mondo secolare. Magari due chiacchiere le faremo. Un caro saluto”.











