Beatrice Luzzi lancia un duro attacco al Grande Fratello. Dopo essere stata la grande protagonista della passata edizione del reality, quest’anno la Luzzi è tornata nel reality come opinionista, dividendo il pubblico. Difatti, i suoi pareri hanno fatto spesso discutere, arrivando ad avere delle discussione persino con il conduttore Alfonso Signorini. A differenza di Signorini e Cesara Buonamici, Beatrice ha criticato spesso Helena Prestes, schierandosi invece dalla parte di Zeudi. Va ricordato che Zeudi è stata al centro di numerose polemiche e critiche durante la sua partecipazione al GF, sia per il comportamento ritenuto da molti “tossico” del suo fandom, sia per la sua bisessualità, che ha sollevato giudizi contrastanti.

Addirittura, Helena Prestes e altri inquilini l’hanno accusata più volte di strumentalizzare il suo orientamento sessuale per vittimizzarsi e andare avanti nel programma. Si tratta di attacchi che, se da un lato sono stati appoggiati da una parte del pubblico italiana, dall’altro sono stati fortemente criticati dalla stampa estera, che ha seguito da vicino il “caso Zeudi” per il suo grande seguito internazionale.

Beatrice Luzzi contro il Grande Fratello: la difesa a Zeudi Di Palma

Nelle ultime settimane, diversi portali brasiliani si sono addirittura dissociati da Helena Prestes, accusandola di bifobia e omofobia nei confronti di Zeudi. Nelle ultime ore, invece, a parlare di quanto accaduto a Zeudi è stato un sito francese. “Grande Fratello, il reality che riflette la società italiana. Zeudi Di Palma è stata oggetti di numerosi attacchi da parte della produzione e degli altri partecipanti del reality. Il motivo? La sua bisessualità”, si legge nell’articolo. Non solo, il portale francese lancia poi pesanti accuse ad Alfonso Signorini, non avendo dimostrato imparzialità come conduttore.

“Il team tecnico censura alcuni argomenti tagliando il microfono dei candidati e cambiando l’angolazione della telecamera. Impossibile o quasi parlare di sesso tra donne o tra uomini, di monogenitorialità, di omogenitorialità e, soprattutto, non bisogna bestemmiare”, sono state poi le dure parole contro gli autori. Ebbene, Beatrice Luzzi si è trovata d’accordo con queste considerazioni contro il GF, al punto che ha voluto condividere l’articolo sul suo profilo X, prendendo una posizione netta. Come reagirà Signorini a ciò? Chissà…