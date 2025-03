La Casa del Grande Fratello è ormai divisa in due. Dopo l’inizio della storia tra Javier Martinez ed Helena Prestes, in Casa si sono formati due schieramenti opposti: da una parte, chi crede nella genuinità di quest’amore improvviso; dall’altra, chi lo considera solo una mossa strategica per arrivare in finale. Nel mezzo, ovviamente, c’è Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia ha avuto un flirt con entrambi gli inquilini, creando un vero e proprio triangolo. Prima, ha scambiato un paio di baci con Helena, sviluppando una forte infatuazione per lei. Tuttavia, dopo l’eliminazione della brasiliana, si è avvicinata a Javier, compromettendo l’amicizia con la Prestes.

Javier deride il fisico di Chiara al Grande Fratello: è polemica/ Risate e prese in giro con Helena e Mattia

A seguito del ripescaggio, Javier ha vissuto un momento di confusione, ma alla fine ha deciso di stare con la brasiliana. Dunque, Zeudi si è trovata a mani vuote e con una nuova ‘nemica‘: Helena. La 23enne si è difesa più volte dagli attacchi della Prestes, sostenendo di non averla mai considerata un’amica e di essersi avvicinata all’argentino solo dopo aver ricevuto diversi rifiuti da parte sua. Per questo, non vede nulla di sbagliato nel suo comportamento. Nelle ultime ore, però, sta circolando un video che sembrerebbe raccontare un’altra versione dei fatti.

Javier Martinez e l'amore per Helena Prestes: le parole dopo Carnevale/ La calma apparente al Grande Fratello

Zeudi Di Palma ha mentito sul flirt con Javier Martinez? Spunta un vecchio video al Grande Fratello

Nelle ultime settimane, Zeudi Di Palma ha sempre ribadito di non aver sbagliato nei confronti di Helena Prestes, trovando il sostengo dei suoi amici Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Secondo loro, sarebbe stata la brasiliana a sfruttare la modella per i propri scopi, tenendo il piede in due scarpe prima di fidanzarsi con Javier. Tuttavia, una fan ha recentemente scovato un video risalente ai primi avvicinamenti tra l’argentino e l’ex Miss Italia, in cui Zeudi si confida con Chiara, confessando di essere preoccupata per la reazione di Helena e, quindi, ammettendo implicitamente di aver sbagliato.

Stefania Orlando e Mariavittoria, accuse forti al Grande Fratello: "Gruppetto contro Helena"/ "Lei ci casca"

“La prova che Zeudi, Chiara e tutto il loro gruppetto hanno scelto di tutelare Z sul suo comportamento nei riguardi di Helena dopo il suo rientro”, ha scritto l’utente come didascalia del post. Nel video, Chiara dice all’amica: “Tu sei una posizione diversa, hai capito in senso? Tu hai detto che.. Javier no. Devi farla finire. Se Helena non ha chiarto le cose con Javier…”. Al che, si vede l’ex Miss Italia concordare con l’amica, trovandosi palesemente in difficoltà. Alfonso Signorini deciderà di mostrare questo video a Zeudi e Chiara? Non resta che guardare la prossima puntata del Grande Fratello per scoprirlo.