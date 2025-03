Lorenzo Spolverato è senza dubbio il personaggio più discusso di quest’edizione del Grande Fratello. Da settembre, il 28enne è stato protagonista di diverse controversie, guadagnandosi le critiche di una buona fetta di pubblico. Tra i suoi più grandi ‘nemici’ nella Casa, spicca sicuramente Stefania Orlando. La conduttrice aveva già attaccato Lorenzo prima di entrare al reality, accusandolo di essere finto e aggressivo. Dopo essere diventata una concorrente, la sua opinione non è affatto cambiata. Al contrario, ha dichiarato più volte di trovarlo falso, sostenendo che organizzi dinamiche a tavolino per avere visibilità.

Dal canto suo, anche Lorenzo non prova affatto simpatia nei confronti di Stefania, trovandola poco umana e approfittatrice. La convivenza nella Casa, dunque, è molto tesa e, a volte, anche un semplice scherzo può scatenare il caos. Nelle ultime ore, infatti, è diventato virale un video in cui si vede Lorenzo seguire la Orlando mentre canta e lava i piatti, imitandola alle sue spalle. La conduttrice, ovviamente, non si è accorta di nulla, mentre Lorenzo ha riso della situazione insieme alle sue amiche.

Lorenzo Spolverato imita Stefania Orlando al Grande Fratello: scoppia una polemica

Nonostante fosse un’imitazione goliardica, a molti spettatori questa scena non è piaciuta, dando vita ad una polemica contro Lorenzo Spolverato. Sui social, infatti, sono piovute numerose critiche contro di lui, con molti che lo hanno considerato infantile e irrispettoso nei confronti di una donna più grande di lui. Da giorni, ormai, il 28enne è al centro dell’attenzione per i suoi atteggiamenti spesso fuori luogo e sopra le righe. Addirittura, nella puntata di lunedì, 10 marzo, Alfonso Signorini ha chiesto alla madre d’intervenire per cercare di calmare in figlio in vista della finale di fine marzo.

Durante la settimana, in tanti hanno chiesto a gran voce la squalifica del gieffino, accusando il GF di proteggerlo e di non aver mai adottato un vero provvedimento nei suoi confronti. Arrivati ormai quasi alla fine di quest’edizione, però, pare che il programma abbia deciso di non prendere decisioni drastiche e far arrivare il modello milanese fino alla finale. A questo punto, non resta che seguire le ultime settimane del Grande Fratello per scoprire quale sarà il destino di Lorenzo.