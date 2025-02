Grande Fratello, la decisione di Mediaset riguardo alla concorrenza su Sanremo 2025

Torna in onda il Festival di Sanremo, a una settimana dal via della kermesse musicale iniziano a trapelare anche alcune anticipazioni riguardo alla programmazione che Mediaset offrirà nei giorni in cui la Rai calerà il suo cavallo di battaglia. E come da tradizione degli ultimi anni non mancheranno le risposte, visto che dalle parti di Cologno Monzese hanno deciso di opporre resistenza in qualche modo, per esempio mandando in campo il Grande Fratello di Alfonso Signorini, che nonostante non abbia raccolto ascolti eccellenti può comunque contare su uno zoccolo duro di telespettatori che seguono con interesse le vicende della casa più spiata d’Italia.

Discorso diverso invece per quanto riguarda la possibile messa in onda di C’è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi non dovrebbe essere trasmesso nella consueta casella del sabato sera, nella quale il Festival di Sanremo andrà in onda con la tanto attesa serata finale della kermesse.

Mandare allo sbaraglio C’è posta per te contro la finale del Festival di Sanremo non equivale alla migliori delle idee e in casa Mediaset non sembrano del tutto intenzionati a perdere una settimana di ascolti sicuri.

Meglio dunque rimandare il format condotto da Maria De Filippi a un sabato successivo, dove si riaccenderà lo scontro con Ora o mai più di Marco Liorni, altro programma che sta incollando il pubblico al piccolo schermo, ma che non è mai riuscito a tenere il passo dello storico format condotto dalla De Filippi. Sacrificare il Grande Fratello per una serata invece si può, visto che stando alla peggiore delle ipotesi, il programma di Signorini potrebbe ottenere un milione di telespettatori, la metà circa rispetto al solito.