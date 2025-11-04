Domenico, Valentina furiosa: gelo al Grande Fratello, “Zitta? Significa avere carattere! Io so chi sono, gli altri si facciano da parte!”.

Durante la puntata del Grande Fratello della serata di lunedì 3 novembre 2025 si è parlato tanto di Valentina, compagna di Domenico. La donna era entrata nella casa per fare chiarezza sulla strana situazione tra il fidanzato e Benedetta, dato che tra i due sembrava esserci troppa complicità. Nella diretta, Simona Ventura ha dato un’ulteriore notizia: mostrare i post della sorella di Domenico che si è sfogata sui social contro Valentina.

In questi post invitava suo fratello a svegliarsi, e si schierava con Benedetta dicendo di trovarla molto simpatica. In poche parole, la sorella di Domenico ha fatto capire che vorrebbe che lui e Valentina si lasciassero, e che lui scegliesse la concorrente del Grande Fratello. D’Alterio ha reagito molto male, chiedendo alla produzione di chiudere questa parentesi e se l’è presa con il programma per il fatto che continua ad alimentare i litigi tirando fuori di continuo la vicenda. Dopo la puntata, anche Valentina ha scritto il suo sfogo sui social, tirando in ballo anche la figlia.

Grande Fratello, Valentina si sfoga: “L’ho sempre trattata come una sorella…”

“Ragazzi, non ho alcuno scheletro nell’armadio! Domenico sa bene che tipo di donna sono e quali valori ho. Forse qualcuna voleva solo un po’ di visibilità…“, ha detto Valentina Piscopo in seguito alla diretta del Grande Fratello: “Il problema è che certe persone parlano per la gelosia che nutrono da anni nei miei confronti. Ma io, Valentina, quella persona l’ho sempre trattata come una sorella, e chi mi conosce lo sa. Ancora una volta, però, si è comportata in modo infantile.“

Poi ha continuato, spiegando che a lei non è mai importato del suo parere: “Io comunque continuo a camminare a testa alta! Non mi è mai importato del loro giudizio. Detto questo: quando hanno un problema, che alzino il telefono!“. E infine, ha parlato anche della figlia, lanciando una bella frecciata: “Oppure che chiedano di mia figlia… visto che la amano più gli estranei che i parenti! Meglio che stia zitta. Sapete cosa significa? Avere carattere! E il mio carattere è cresciuto ancora di più in questo ultimo mese! Come ha detto Domenico: “Fatevi da parte!”.