Valentina Piscopo torna a tuonare contro Benedetta Stocchi nella casa del Grande fratello, tra le due non scorre buon sangue come ormai ha notato ampia parte dei telespettatori per via di Domenico D’Alterio. Il concorrente ha infatti tuonato sulla questione anche nella scorsa puntata del reality condotto da Simona Ventura. Valentina Piscopo ha fatto il punto in una intervista concessa a casa Lollo, tornando a esprimersi sulla ragazza e sul rapporto che Benedetta ha instaurato con Domenico nel loft più spiato d’Italia. “Lei si è tuffata in mutande su Domenico” ha detto la Piscopo riguardo a Benedetta, tornando ad attaccare la giovane salumiera.

Benedetta Stocchi, dal canto suo, riguardo a Valentina Piscopo e Domenico, ha detto confrontandosi con alcune sue compagne di gioco nella casa del Grande Fratello: “Sto aspettando che Domenico metabolizzi che Valentina l’ha lasciato. A costo di aspettare altri trenta giorni, ma io voglio parlare con lui”. Simona Ventura accontenterà Benedetta e darà lei una possibilità di interfacciarsi con la coppia? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Benedetta Stocchi contro Valentina Piscopo: anche la mamma della salumiera va all’attacco

Simona, la mamma di Benedetta, è entrata nella casa del Grande Fratello nella scorsa puntata e ha tuonato contro Valentina e Domenico, spendendo parole anche piuttosto pesanti nei loro confronti. La ragazza e ormai ex compagna di vita di Domenico è stata messa sotto la lente d’ingrandimento, una questione che ha mandato su tutte le furie Domenico e la stessa Valentina, che se ne sono sentiti dire di ogni colore, ma ci ha pensato il web a prendere le loro difese:

“Commenti esagerati da parte della mamma di Benedetta, come può andare a sparare a zero così sulle famiglie degli altri?” Una questione di famiglia, anzi di due famiglie, che continua a espandersi a macchia d’olio nella casa del Grande Fratello.