Domenico e Benedetta al Grande Fratello, Valentina Piscopo rompe il silenzio: "Ho sentito i genitori della Stocchi, ecco cosa ci siamo detti"
Grande Fratello, Valentina Piscopo rompe il silenzio su Domenico D’Alterio: “Non escludo il ritorno”
Durante la semifinale del Grande Fratello tra i vari momenti eclatanti non si può non menzionare il fatto che Benedetta Stocchi si è dichiarata a Domenico D’Alterio, dopo rumor su un presunto bacio nella notte i due non hanno nascosto un certo interesse poi quando è stata eliminata Benedetta ha dichiarato a Domenico il suo amore: ma è vero amore o strategia? Dire la sua su tutta la questa è intervenuta Valentina Piscopo ospite da Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo. Valentina, l’ex compagna di Domenico D’Alterio ha ammesso di stare relativamente bene nonostante tutto.
Mentre per quanto riguarda la presunta storia d’amore tra Domenico e Benedetta, Valentina ha le idee chiare: “Io sin dall’inizio ho visto un Domenico che non conosco, non so se è innamorato o invaghito, sicuramente è una persona che lo fa stare bene però parlare di amore è una parola enorme…l’amore si coltiva con il tempo non in due mesi.” E su Benedetta, invece, ha aggiunto: “In studio mi ha fatto molta tenerezza perché sembrava imboccata. Io credo che adesso che è uscita si renderà conto di tutto.” Insomma per Valentina è stato tutto troppo strumentalizzato, sicuramente c’è qualcosa di vero ma in diretta sembrava anche che Simona cercasse di metterle delle parole in bocca.
Valentina Piscopo e il retroscena su Benedetta Stocchi dopo il Grande Fratello: “Ho sentito i genitori, ecco cosa ci siamo detti”
Durante la chiacchierata Lorenzo Pugnaloni ha incalzato Valentina chiedendole se fosse possibile in futuro un ritorno di fiamma con Domenico e se in quel caso l’ipotetica amicizia con Benedetta fosse un problema. Su questo l’ex compagna di Domenico si è mostrata aperta nel riprovarci: “Io penso che adesso ci siano tanti problemi da risolvere tra di noi anche perché Domenico mi ha sempre mancato di rispetto perché se io ti chiedo delle cose e tu non le riesci a fare bisogna valutare perché non le riesci a fare…” E poi ha svelato un retroscena sui genitori di Benedetta, Simona e Nicola: “Ci siamo sentite tramite la mamma, ho parlato con la mamma che posso garantirti è una bella persona e mi ha chiesto scusa anche per le parole che aveva detto nei miei confronti e loro sono molto dispiaciuti di questa situazione che si è venuta a creare. Io penso che per un genitore leggere delle cose sui figli di quel tipo è brutto.”