Durante la semifinale del Grande Fratello tra i vari momenti eclatanti non si può non menzionare il fatto che Benedetta Stocchi si è dichiarata a Domenico D’Alterio, dopo rumor su un presunto bacio nella notte i due non hanno nascosto un certo interesse poi quando è stata eliminata Benedetta ha dichiarato a Domenico il suo amore: ma è vero amore o strategia? Dire la sua su tutta la questa è intervenuta Valentina Piscopo ospite da Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo. Valentina, l’ex compagna di Domenico D’Alterio ha ammesso di stare relativamente bene nonostante tutto.

Mentre per quanto riguarda la presunta storia d’amore tra Domenico e Benedetta, Valentina ha le idee chiare: “Io sin dall’inizio ho visto un Domenico che non conosco, non so se è innamorato o invaghito, sicuramente è una persona che lo fa stare bene però parlare di amore è una parola enorme…l’amore si coltiva con il tempo non in due mesi.” E su Benedetta, invece, ha aggiunto: “In studio mi ha fatto molta tenerezza perché sembrava imboccata. Io credo che adesso che è uscita si renderà conto di tutto.” Insomma per Valentina è stato tutto troppo strumentalizzato, sicuramente c’è qualcosa di vero ma in diretta sembrava anche che Simona cercasse di metterle delle parole in bocca.



Durante la chiacchierata Lorenzo Pugnaloni ha incalzato Valentina chiedendole se fosse possibile in futuro un ritorno di fiamma con Domenico e se in quel caso l’ipotetica amicizia con Benedetta fosse un problema. Su questo l’ex compagna di Domenico si è mostrata aperta nel riprovarci: “Io penso che adesso ci siano tanti problemi da risolvere tra di noi anche perché Domenico mi ha sempre mancato di rispetto perché se io ti chiedo delle cose e tu non le riesci a fare bisogna valutare perché non le riesci a fare…” E poi ha svelato un retroscena sui genitori di Benedetta, Simona e Nicola: “Ci siamo sentite tramite la mamma, ho parlato con la mamma che posso garantirti è una bella persona e mi ha chiesto scusa anche per le parole che aveva detto nei miei confronti e loro sono molto dispiaciuti di questa situazione che si è venuta a creare. Io penso che per un genitore leggere delle cose sui figli di quel tipo è brutto.”