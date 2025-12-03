Grande Fratello, Sonia Bruganelli non perdona: "Donatella è il Comodino della settimana". Le pagelle senza filtri.

Finalmente sono uscite le nuove Pagelle di Sonia Bruganelli. L’opinionista del Grande Fratello non si è risparmiata nel nuovo video pubblicato poco fa, dove come sempre si esprime sui concorrenti e su quello che sta succedendo nella casa più spiata d’Italia, soprattutto su quello che sta succedendo tra Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio.

Il Grande Fratello sta per finire, e come si suol dire, i nodi vengono al pettine! Lunedì 8 dicembre, infatti, ci sarà la semifinale in prima serata su Canale 5, condotta come al solito da Simona Ventura. Uno tra Simone De Bianchi, Francesca Carrara, Domenico D’Alterio e Rasha Younes verrà eliminato, dovendo dire addio per sempre al sogno della vincita. Ma bando alle ciance e passiamo subito a scoprire cos’ha detto Sonia Bruganelli sulle ultime vicende nella casa più spiata d’Italia.

Sonia Bruganelli non crede alla coppia Jonas e Rasha

Sonia Bruganelli ha pubblicato la sua rubrica Promossi, bocciati o rimandati e ha subito promosso la nuova concorrente Dolce: “Dolce, effettivamente, ha creato un po’ di gelosie in Rasha, Anita…mi sono anche divertita nel vedere le facce degli uomini e quindi io Dolce la promuovo assolutamente“, dice, mentre è convinta che tra Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio non ci sia più solo un’amicizia: “I Benico, non dovrei dirlo, ma inizio a non credere più che sia solo amicizia. Sono indecisa, la pancia li promuove, la testa li boccia”.

L’opinionista del Grande Fratello si sbilancia anche su Anita: “Anita? Il comodino ha creato il panico però ben venga…Sono contenta di come ha reagito per cui la promuovo“, dice, e su Jonas Pepe e Rasha Younes ha le idee ben chiare: “Non li vedo assolutamente insieme, mantengo le coppie come sono“. Vince il titolo di “Comodino” della settimana Donatella: “Il Comodino di questa settimana è Donatella, che ormai si è accomodata in questo ruolo di mamma della Casa”.