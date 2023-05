Grande Fratello, Veronica Ciardi: “Mi sembra di averti con me da sempre…”/ Web in tilt per la dedica a Deva

Veronica Ciardi, da ex concorrente al Grande Fratello a mamma dolce e premurosa: il messaggio social

Può dirsi una dei vipponi mancati e più richiesti dall’occhio pubblico al gioco tv, Grande Fratello vip, Veronica Ciardi, che da ex gieffina nip ora emoziona il web con una dolce dedica a Deva. Tra le more protagoniste della TV made in Grande Fratello, più amate dai telespettatori, Veronica Ciardi resta nei cuori dei fan la vincitrice morale del reality dedicato ai non famosi. Il Grande Fratello 10 a cui lei prendeva parte come concorrente e persona comune non famosa, al debutto televisivo. E, intanto, a distanza da diversi anni dal debutto TV, nei celebrativi dedicati al frutto dell’amore che la vincola al calciatore nel Toronto FC, Federico Bernardeschi, Veronica Ciardi torna ad attivarsi a mezzo social sorprendendo i fan. Questo, con un messaggio dalle emozioni al cardiopalmo, che segna la svolta nella vita dell’ex gieffina, come donna di famiglia e mamma dolce e premurosa. Si tratta di una dedica di auguri di buon compleanno che la mora ex concorrente del Grande Fratello 10 destina alla figlia avuta da Federico Bernardeschi. La piccola porta il nome di Deva ed é la festeggiata di 4 anni.

“4 anni amore mio -esordisce Veronica Ciardi nella caption del post di auguri dedicato all’amata figlia-. Mi sembra di averti con me da sempre, da tutta la vita. La scorsa settimana mi hai detto: “Mamma non voglio far piangere nessuno, voglio fare

questo lavoro, ecco perché voglio fare il pompiere (2)” Ecco tu sei questa, Deva”. La piccola festeggiata sembra aver ereditato le peculiarità caratteriali che contraddistinguono la popolare ex Grande Fratello 10, rispetto alle altre gieffine storiche: ” Sei empatia allo stato più puro. Lo sei sempre stata. Nel silenzio assoluto osservi e, quando lo fai, vai oltre in modo sorprendente. Oggi una mia dolce amica ti ha scritto una dedica dicendo : hai il cuore, gli occhi e l’anima di tua madre. Forse è proprio così. Ci siamo sempre “sentite” noi due e non mi riferisco al rapporto madre-figlia. È qualcosa di più profondo, qualcosa che ha il sapore di anime ritrovate. Sei curiosa, attenta, sei sensibile, sei libera ma sei anche

estremamente forte e decisa. Farò tutto il possibile per proteggere e rinforzare tutti questi aspetti di te.. perché Sei

Bella Deva. Sei Bellissima”.

Web in tilt per la dedica di Veronica Ciardi

Il messaggio di auguri che la mamma ed ex Grande Fratello, Veronica Ciardi, riserva alla figli, poi, prosegue: “”Tu sei bella, tu vali, tu sei importante” questo è quello che ripetiamo insieme, tutti i giorni. Non smetterò mai di ricordartelo e di ricordarvelo, bambine mie. Ti auguro di cantare per sempre che ami la libertà, a squarciagola; di piangere per una bella emozione e sorprenderti del perché se è bella ti emoziona tanto da piangere. Ti auguro di Combattere sempre per le ingiustizie, ora del tuo piccolo mondo, e di farlo sempre con questo tuo coraggio. Insomma, continua ad essere così come sei.

Sono infinitamente grata di essere la tua mamma. Auguri bambina mia. Ti amo di un amore antico”. E testualmente il messaggio che fa ora incetta di commenti commossi, tra le interazioni di consenso del web, con oltre 2mila like, si conclude: “Cosa amo di più del tuo viso? Gli occhi. Si, quegli occhi dove ci vedo l’Universo, amore mio.”

