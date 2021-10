Grande Fratello Vip 10a puntata/ Diretta e eliminato: il difficile passato di Lulù Selassié, lite Soleil-Fico

Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e diretta 10a puntata

Nella prima serata di oggi, venerdì 15 ottobre, si rinnova l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2021. Quella in onda nel prime time di oggi su Canale 5 a partire dalle ore 21.35 circa sarà la decima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il padrone di casa sarà come sempre affiancato dalle due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, mentre sarebbero ormai state mandate in pensione le due “opinioniste popolari”, le cosiddette “grandi sorelle”, la cui presenza in studio non avrebbe particolarmente impressionato. Questa sera scopriremo anche il nuovo eliminato della sesta edizione del GF Vip e che andrà ad accomodarsi in studio, al fianco dei precedenti concorrenti usciti nelle passate settimane.

Franco Bortuzzo, papà di Manuel vs Lulù Selassié/ "Oppressiva, non gli lascia spazio"

Uno tra Raffaella Fico, Davide Silvestri e Amedeo Goria dovrà salutare il resto dei coinquilini e lasciarsi definitivamente alle spalle la spiatissima Casa di Cinecittà. Dopo essersi salvato nella precedente nomination non eliminatoria, Amedeo Goria sembra essere il predestinato all’eliminazione. Secondo i sondaggi del web e i bookmaker, infatti, tra i tre al televoto sarebbe il meno preferito, ma l’ultima parola come sempre spetterà ai telespettatori e sarà svelata solo questa sera.

Lulù Selassiè "Colleziono foto hot degli ex fidanzati su iPhone"/ Nuovo segreto choc della principessa

Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini al GF Vip: sorpresa per Manuel Bortuzzo

Anche nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip, in occasione del secondo appuntamento settimanale, non si faranno attendere i colpi di scena e le sorprese destinate ai Vipponi. Manuel Bortuzzo tornerà ad essere protagonista. Il giovane nuotatore non sta affatto vivendo un momento positivo all’interno della Casa, non tanto per la sua conoscenza con Lulù Selassié, quanto piuttosto per via di alcuni problemi di salute che gli starebbero dando il tormento. Il timore è addirittura quello di vederlo uscire anzitempo dalla spiatissima Casa.

Manuel Bortuzzo lascia il Grande Fratello Vip 2021?/ Problemi di salute: “C'è qualcosa di grosso”

Intanto questa sera due nomi molto noti in ambito sportivo, Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini, saranno pronti a fare il loro ingresso al fine di destinare una bellissima sorpresa doppia proprio al giovane nuotatore in sedia a rotelle. Scopriremo nelle prossime ore anche l’esito del consulto del medico rispetto all’infezione di Bortuzzo e soprattutto capiremo se potrà godersi a pieno la sorpresa che il GF ha deciso di organizzargli.

Amedeo Goria: ancora nuove emozioni prima della possibile eliminazione dal Grande Fratello Vip?

Le sorprese però non sono certamente finite qui in quanto il conduttore Alfonso Signorini e l’intera squadra che lavora al servizio del Grande Fratello Vip ha pensato di fare nuovamente una sorpresa ad Amedeo Goria, che stasera rischia l’eliminazione. Dopo aver incontrato la figlia Guenda, dopo l’ex moglie Maria Teresa Ruta e dopo l’incontro particolare della passata puntata con la compagna Vera Miales – che ha smentito di aspettare un bambino – cosa altro lo attende?

Scopriremo solo tra poche ore cosa altro ha organizzato per lui il GF Vip prima di conoscere il verdetto del televoto e scoprire chi vincerà la sfida della serata che vede attualmente in cima alle preferenze l’attore Davide Silvestri. E poi ancora nuove nomination che contribuiranno a mandare al televoto nuovi nomi in occasione della prossima puntata del reality (non eliminatoria, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto), in programma per lunedì sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA