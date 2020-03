Grande Fratello Vip 2020, 15a puntata/ Diretta e eliminati: lite Antonella Elia-Marini, Asia Valente espulsa?

GRANDE FRATELLO VIP 2020, ANTICIPAZIONI, DIRETTA ED ELIMINATI DEL 2 MARZO

Tutto è pronto per il ritorno in tv del Grande Fratello Vip 2020. Il reality di Canale5 torna in prima time con una nuova puntata e, soprattutto, dopo l’annuncio importante di ieri. Secondo quanto si evince dalla pagina ufficiale social della trasmissione proprio ieri, Alfonso Signorini, dopo le prove generali di ieri, si è collegato con la casa per comunicare ai vip le novità sul CoronaVirus ma anche il fatto che il reality andrà avanti fino al 27 aprile. Le reazioni di molti non sono state molto felici visto che questo significa, se non eliminati, rimanere ancora due mesi in casa e in molti hanno già pensato all’eventuale perdita dei soldi se usciranno per propria decisione e non per volere del pubblico. Eh sì già il pubblico che questa settimana ha avuto modo di votare per i vip in nomination ovvero Teresanna Pugliese, Sara Soldati, Asia Valente e Fabio Testi.

ASIA VALENTE A RISCHIO ESPULSIONE?

Proprio loro potrebbero finire sotto i riflettori di questo Grande Fratello Vip 2020. Per Teresanna Pugliese potrebbe arrivare il marito per una dolce sorpresa, i due non sono nuovi a cose teatrali (vedi proposta di matrimonio con flashmob e festa di nozze in tv) ma sicuramente la casa di Cinecittà potrebbe essere una location nuova per i loro sentimenti. Altra storia per Fabio Testi che questa sera riceverà un messaggio da parte del figlio che lo tranquillizzerà sulle sue condizioni di salute in questo momento un po’ complicato. Infine, le due new entry Sara e Asia. La prima è finita sotto la lente per via del suo avvicinamento ad Antonio Zequila mentre la seconda, proprio in queste ore, è finita nel mirino di chi addirittura ne chiede l’espulsione per via di una parola detta dopo uno scherzo che Sossio Aruta ha fatto a lei e alle altre mentre si trovavano nel bel mezzo di una chiacchierata. Presa in contropiede, Asia ha subito rilanciato dando al calciatore del down tra le risatine generali. Sarà richiamata per questo stasera?

LO SCONTRO TRA VALERIA MARINI E ANTONELLA ELIA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Non ci sarà modo di evitare il tema caldo di questa settimana ovvero lo scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia e viceversa. Le due non si sopportano ormai da tempo e chi ha seguito il Grande Fratello Vip in queste settimane lo sa bene. Antonella Elia ha spesso accusato Valeria Marini di essere rifatta e di vestirsi in modo volgare solo per un po’ di visibilità ma le cose sono peggiorate una volta che la showgirl sarda è entrata in casa. Valeria ha saputo ben stuzzicare Antonella Elia puntando ai suoi “affetti” ovvero ad Aristide e Zequila e questo non ha fatto altro che inasprire il loro conflitto fino all’esplosione ovvero il momento in cui la biondina ha dato uno spintone alla sarda. La Elia verrà punita per questo oppure Alfonso Signorini correrà in suo soccorso mettendo con le spalle al muro anche la Marini rea di averla provocata? Alla fine ci saranno come sempre le nomination, chi finirà alla graticola questa volta?



