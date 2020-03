Grande Fratello Vip 2020, 18apuntata/ Diretta ed eliminati: torna Adriana Volpe, Antonella Elia fuori?

Anticipazioni Grande Fratello 2020 puntata 25 Marzo

Mercoledì 25 marzo, in prima serata su canale 5, Alfonso Signorini conduce la terzultima puntata del Grande Fratello Vip 2020 che chiuderà i battenti mercoledì 8 aprile, giorno della finalissima. “Mancano ancora più di due settimane. Non hanno anticipato di molto, allora”, ha detto Paola Di Benedetto dopo l’annuncio della produzione. La 18esima puntata del reality show andrà in onda da un nuovo studio. Dopo l’emergenza coronavirus, Alfonso Signorini ha codotto le ultime due puntate dallo studio 5 del Centro di Produzione di Cologno Monzese da viene trasmesso CR4-La Repubblica delle donne, Dritto e Rovescio e Fuori dal coro. Secondo quanto fa sapere TvBlog, tuttavia, la puntata del reality in onda questa sarà trasmessa dallo studio di Quarto Grado. Al momento non si sa se la sistemazione sarà definitiva o varrà solo per l’appuntamento odierno.

Adriana Volpe torna nella casa del Grande Fratello Vip

Dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2020 poche ore prima della morte del suocero, questa sera, Adriana Volpe torna nella casa. La conduttrice tornerà nella casa con un videomessaggio con cui parlerà ai compagni d’avventura. Ancora non si sa se la Volpe svelerà agli inquilini della casa di Cinecittà il motivo che l’ha portata ad abbandonare il reality. Nelle ultime ore, inoltre, la Volpe ha rivolto un pensiero ai suoi compagnia anche sui social. “Grazie ragazzi ancora nella casa del GFVIP4 per aver condiviso con me un momento difficile. La vita può allontanarci l’amore continuerà”, ha fatto sapere la Volpe che è pronta ad infondere coraggio ai suoi ex coinquilini in vista della finale.

Dopo Sossio Aruta, chi sarà il secondo finalista?

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2020 sarà eletto il secondo finalista. La settimana scorsa, a strappare il biglietto per la finalissima è stato Sossio Aruta che, nel televoto con Teresanna Pugliese, Valeria Marini e Licia Nunez è stato il concorrente più votato dal pubblico. Sossio era finito al televoto con Teresanna al termine di una catena di salvataggio. Aruta e la Pugliese, poi, avevano trascinato al televoto anche la Marini e la Nunez. Ancora non si sa se l’elezione del secondo finalista seguirà le stesse regole. Il pubblico, però, spera che, questa sera, a strappare il biglietto della finalissima, sia Patrick Ray Pugliese.

Grande Fratello Vip 2020: chi sarà eliminata tra Antonella, Fernanda e Licia?

Televoto tutto al femminile quello di questa sera. A rischiare l’eliminazione sono tre grandi protagonisti del Grande Fratello Vip 2020 ovvero Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez. Secondo il sondaggio del forum del Grande Fratello, a rischiare di abbandonare la casa dovrebbe essere una tra Fernanda e Licia mentre Antonella Elia dovrebbe salvarsi. Nel corso della serata, inoltre, ci dovrebbe essere una seconda eliminazione diretta, esattamente come quella di Valeria Marini. Chi saranno, dunque, i due vip che lasceranno la casa a poche settimane dalla finalissima?



