Grande Fratello Vip 2020, 3a puntata/ Eliminato e diretta: nuovo ingresso nella casa?

Mercoledì 15 gennaio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini, affiancato dagli opinionisti Wanda Nara e Pupo, conduce la terza puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip che, dopo sola una settimana ha già regalato i primi colpi di scena. Dopo aver incollato i telespettatori ai teleschermi con il confronto tra Serena Enardu e Pago, nelle ultime ore, a tenere con il fiato sospeso il pubblico è stato il destino di Salvo Veneziano che, dopo le gravi frasi pronunciate su Elisa De Panicis, è stato ufficialmente squalificato con conseguente sospensione del televoto. Questa sera, dunque, non dovrebbe esserci alcuna eliminazione dal momento che, in nomination, c’era proprio il siciliano con Patrick Ray Pugliese. In compenso, tuttavia, potrebbe entrare un nuovo concorrente. Secondo alcuni rumors, a prendere il posto di Salvo nella casa potrebbe essere un ex di Uomini e Donne.

SALVO VENEZIANO NELLO STUDIO DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Salvo Veneziano sarà presente nello studio del Grande Fratello Vip 2020 durante la terza puntata? Nelle precedenti edizioni del reality, di fronte alle squalifiche dei concorrenti per motivi gravi come quello che hanno portato all’espulsione di Salvo, la produzione non permetteva al concorrente di essere in studio. L’esempio più eclatante in questo senso è quello di Clemente Russo durante la prima edizione vip del reality. Accadrà lo stesso a Salvo o quest’ultimo avrà la possibilità di difendersi in prime time? La terza puntata del Gf Vip 4 si trasformerà in un processo mediativo nei confronti di Veneziano? In attesa di scoprire cosa accadrà, ai microfoni di Valerio Staffelli per Striscia la Notizia, Salvo ha dichiarato: “Nella mia ironia ho fatto uno sbaglio dicendo alcune frasi che potevano sembrare aggressive, ma invece nel mio dialetto siciliano significano passione, cuore e amore. Io sono il primo che combatte contro qualsiasi tipo di violenza. Chiedo scusa a tutti, anche alla mia famiglia”.

ANTONELLA ELIA E TAYLOR MEGA: CONFRONTO AL GRANDE FRATELLO VIP?

Antonella Elia è una delle concorrenti che sta creando più dinamiche all’interno della casa. L’ex valletta di Mike Bongiorno che, negli scorsi giorni si è lasciata andare alle lacrime, ipotizzando ciò che potrebbe accadere durante la terza puntata, ha dichiarato di non aspettarsi un confronto con Taylor Mega che l’ha attaccata sui social durante il suo ingresso nella casa. Sarà davvero così? Il pubblico da casa aspetta con curiosità il confronto tra la Elia e la Mega e Signorini potrebbe accontentarlo già questa sera. L’influencer, dunque, dopo aver trascorso una settimana nella casa del Grande Fratello 15, tornerà per la resa dei conti con la Elia?

GRANDE FRATELLO VIP 2020: CHI ANDRA’ IN NOMINATION?

Come ogni settimana, l’ultima parte della terza puntata sarà dedicata alle temutissime nomination. Tra i concorrenti, chi finirà al televoto? Tra le donne, quelle più a rischio sembrano essere Rita Rusic ed Elisa De Panicis che con il loro carattere non conquistano molte simpatie. Tra gli uomini, invece, quello particolarmente a rischio è Antonio Zequila che è considerato troppo presuntuoso e pieno di sè da diversi concorrenti, in primis da Barbara Alberti che, nelle scorse ore ha svelato che manderebbe volentieri a casa anche Pasquala Laricchia. I nominati, dunque, usciranno da questi nomi?



