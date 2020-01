GRANDE FRATELLO VIP 2020, 8a PUNTATA/ Eliminati e diretta: Antonella contro Clizia

Anche nella diretta in onda questa sera, Antonella Elia sarà una delle maggiori protagoniste. Nella Casa del Grande Fratello Vip è sempre lei al centro delle liti più accese e nelle ultime ore si è scontrata anche con Clizia Incorvaia. Tutto è nato mentre l’ex di Francesco Sarcina stava facendo il bagno: “Stavo giocando, non devi dirmelo tu cosa fare, stavo facendo la scema, ti ho votato pure tra i preferiti e mi tratti così, sei una voltagabbana”, le parole di Clizia. La Elia ha allora replicato: “Ma sei scema? Ma sei una scema!”. E Clizia: “Non sei mai cresciuta Antonella, pensavo fossi una brava persona”. “Ma cosa dici”, incalza la Elia, e Antonella conclude “Ma che palle che sei, non rompere! Adesso ho capito tutto di te, sei una parac*la che fa finta di fare la bambina, ma sei una presuntuosa vanitosa che prende in giro tutti”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Anticipazioni Grande Fratello Vip 2020: cosa succederà nella puntata 31 gennaio?

Il Grande Fratello Vip 2020 torna in prima serata su Canale 5 con l’ottava puntata. Alfonso Signorini è pronto a scontrarsi nuovamente con “Il cantante mascherato” di Raiuno cercando di alzare l’asticella degli ascolti puntando ancora una volta su Serena Enardu, l’ex fidanzata di Pago. Proprio così, durante la puntata del 31 gennaio 2020, nella casa del GF VIP 4 entrerà nuovamente l’ex tronista che già nelle precedenti puntate aveva avuto modo di chiarire e confrontarsi con l’ex fidanzato dopo l’esperienza televisiva di Temptation Island Vip. Serena, infatti, aveva lasciato Pago durante il falò di confronto, ma qualcosa è cambiato visto che nella casa del GF VIP ha rivelato di essere pronta a ricominciare. Come reagirà Pago al ritorno della sua amata ex fidanzata nella casa?

Torna il televoto, chi uscirà stasera? Patrick, Montovoli e Rita Risic a rischio

Durante l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2020 ci sarà anche una nuova eliminazione. Questa settimana, infatti, in nomination sono finiti: Patrick Pugliese mandato direttamente al televoto dal preferito della casa Pago, Andrea Montovoli il più nominato tra gli uomini e infine Rita Rusic, la più nominata tra le donne. Chi uscirà dalla casa? In tanto ipotizzano che a lasciare la casa più spiata d’Italia possa essere proprio la ex moglie di Vittorio Cecchi Gori che non ha brillato di simpatia e disponibilità durante il doppio confronto con la stellare Valeria Marini. Anzi la Rusic si è dimostrata supponente e non intenzionata ad ascoltare ragioni, ma solo ad attaccare, nonostante l’intento della Marini fosse stato quello di entrare per chiarire una volta per tutte la loro “antipatia” scatenata sui media proprio da Rita. Sul web in tanti puntano proprio sulla Rusic visto che Patrick è tra i concorrenti più amati e Andrea Montovoli è alla sua seconda nomination.

Grande Fratello Vip 2020, Antonio Zequila ci prova con Clizia Incorvaia

Intanto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 nuove dinamiche ed alleanze si stanno formando, ma non mancano le polemiche. In particolare nelle ultime ore Antonio Zequila ci ha provato con Clizia Incorvaia. Tutto è successo quando i due sono rimasti da soli nella sauna. “Mi piacerebbe innamorarmi di nuovo, solo che c’è una persona che mi piace che non mi ascolta” ha detto l’attore con la ex moglie di Francesco Sarcina che ha ironizzato sulle sue parole: “ma va, se scherzi con tutte… con Paola, con me, con quella e l’altra”. Allora Zequila ha precisato: “tu mi piaci molto, non ti conoscevo prima e ammetto la mia ignoranza. Sei molto bella e mi piace molto la tua dolcezza e sei una persona colta, io adoro le persone colte. Mi hai sorpreso, quindi quando ho iniziato a conoscerti ho capito che mi piaci”. Nonostante la dichiarazione d’amore, Clizia ha reagito precisando: “io invece ho capito che in amore bisogna avere un linguaggio comune e un trascorso culturale simile”.



