Grande Fratello Vip 2020, 9a puntata/ Diretta e eliminati: Eva Robin’s e gara canora in casa

ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP 2020 NONA PUNTATA

Lunedì 3 febbraio, in prima serata su canale 5, Alfonso Signorini, con la collaborazione degli opinionisti Wanda Nara e Pupo, conduce la nona puntata del Grande Fratello Vip 2020. Ospite speciale della serata sarà Eva Robin’s, l’attrice nota per essere nata uomo e per essere poi diventata una splendida donna. La Robin’s ha dichiarato di aver avuto una storia d’amore con Antonio Zequila e, questa sera, entrerà nella casa più famosa d’Italia per un confronto con lui. Dopo aver affrontato Valeria Marini che ha negato di averlo conosciuto bene, Zequila, questa sera, si ritroverà di fronte alla Robin’s per un confronto senza esclusioni di colpi. Er Mutanda confermerà le parole di Eva Robin’s? Verranno a galla nuovi dettagli? Nel salotto di Barbara D’Urso, la Robin’s, in merito al flirt con Zequila, ha dichiarato: “Ci siamo visti e siamo finiti in via del Babbuino dove avevo un appartamentino sotto il tavolo. A un certo punto pur di non mostrargli “pippo” sono scappata sotto il tavolo. Lui lo sapeva, ma avevo un po’ di pudore”.

GRANDE FRATELLO VIP 2020: GARA CANORA IN STILE SANREMESE

Tra gli argomenti della nona puntata del Grande Fratello Vip 2020 ci sarà l’amore che si respira nella casa da qualche giorno. L’ingresso di Serena Enardu ha fatto esplodere nuovamente la passione tra lei e Pago mentre c’è stato un avvicinamento pericoloso anche tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Nel corso della serata, però, in perfetto stile sanremese, ci sarà una bellissima gara canora tra i concorrenti. Durante la settimana del Festival, gli autori del GF Vip 4 hanno deciso di sottoporre gli inquilini della casa di Cinecittà ad una vera e propria gara canora che servirà a garantire il budget per la spesa settimanale. Questa sera, i concorrenti si esibiranno in una vera e propria gara e non mancheranno i grandi ospiti che li accompagneranno nelle varie esibizioni musicali.

LE NOMINATION DEL GRANDE FRATELLO VIP

Questa sera non ci sarà nessun eliminato. La settimana scorsa sono finiti in nomination Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Michele Cucuzza e Patrick Ray Pugliese. I quattro nominati sono sicuri che uno, questa sera, uscirà e tra i quattro, chi spera di lasciare la casa è Carlotta Maggiorana che non riesce più a sopportare la lontananza dai propri affetti. In realtà, il verdetto del televoto non decreterà l’eliminato, ma solo chi tra Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Michele Cucuzza e Patrick Ray Pugliese finirà nuovamente al televoto insieme ai nominati di questa sera. Il verdetto del televoto sarà svelato lunedì 10 febbrario: venerdì 7 febbraio, infatti, il Grande Fratello Vip 2020 non andrà in onda per il Festival di Sanremo.



