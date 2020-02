Grande Fratello Vip 2020: Adriana Volpe vs Zequila/ Flirt con Carla Bruni ed Linda Evangelista? La verità è..

Adriana Volpe smentisce Antonio Zequila. Come già diverse volte hanno avuto modo di raccontare, i due concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 4 si conoscono da molto tempo, ma la natura del loro rapporto non è mai stata chiarita, complici le diverse versioni che i due avrebbero fornito della serata relativa al loro primo incontro. Oggi, però, Ariana Volpe è tornata sull’argomento chiacchierando nella sauna con Patrick e ha svelato che in realtà, tutti i flirt attribuiti dai giornali ad Antonio Zequila nascerebbero da scoop che lui stesso avrebbe organizzato ad arte. “Tutte queste uscite sui giornali, non è che sono uscite sui giornali perché stanno parlando della sua professione”, precisa Adriana Volpe nella casa del GF Vip 4, “stanno parlando ed è lui che ha portato la foto con Carla Bruni e il giornale la pubblica. Ma non è che lui ha avuto una storia con Carla Bruni o con (Linda, ndr) Evangelista”.

ADRIANA VOLPE: “ZEQUILA? HA SOLO CHIESTO UNA FOTO”

Adriana Volpe, in particolare, smentisce i flirt di cui Zequila più volte si è vantato, svelando un retroscena di cui già in passato ha parlato un’altra celebre protagonista del mondo dello spettacolo: Lory Del Santo. Ma da dove arrivano le “chiacchieratissime” immagini che immortalano Antonio Zequila negli scoop che negli anni scorsi sembrerebbero aver avvalorato le sue liaison con celebrità di fama mondiale? A svelarlo è proprio Adriana Volpe, che ricorda uno dei suoi primi incontri con Antonio Zequila, a cui ha partecipato quando era ancora appena diciottenne: “Quando ha incontrato Evangelista lui era lì”, ricorda la conduttrice confidandosi con Patrick; “poi – precisa – vediamo perché lui era lì, e lì apriamo una parentesi che è meglio non aprire, perché lui fosse lì. È andato lì – assicura la Volpe – e gli ha chiesto una foto”; ma uno scatto insieme non implicherebbe necessariamente una storia d’amore: ” Una cosa è faccio una foto – dice Adriana Volpe – una cosa è ho avuto una storia”. Qui il video.

