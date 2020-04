Grande Fratello Vip 2020/ Alessia Marcuzzi elogia Paola Di Benedetto: “cuore immenso”

Alessia Marcuzzi si congratula con Paola Di Benedetto per la vittoria e con Alfonso Signorini per essere riuscito a fare compagnia agli italiani con il Grande Fratello Vip 2020 in un momento particolarmente difficile per l’Italia. La bionda conduttrice che, per anni, è stata una perfetta padrona di casa delle edizioni nip del reality, ha seguito la finalissima che ha decretato Paola Di Benedetto vincitrice condividendo le proprie opinioni sulla serata su Twitter. Dopo la vittoria dell’ex Madre Natura che la Marcuzzi ha conosciuto come concorrente dell’Isola dei Famosi, su Twitter, si è detta felice per la sua vittoria elogiando, poi, Paola come persona. Contemporaneamente, però, ha ammesso di aver sempre fatto il tifo per Patrick Ray Pugliese che ha perso la sfida al televoto proprio contro la Di Benedetto.

GRANDE FRATELLO VIP 2020: I COMPLIMENTI DI ALESSIA MARCUZZI PER PAOLA DI BENEDETTO

Dopo aver fatto il tifo per Patrick Ray Pugliese e aver sperato che potesse vincere, Alessia Marcuzzi si è congratulata con Paola Di Benedetto che, con la sua dolcezza, ha conquistato il pubblico del Grande Fratello Vip 2020 che l’ha scelta come vincitrice. “Ha vinto Paola e sono contenta, è una ragazza dolce e con un grande cuore…Ho letto che ha dato il montepremi in beneficenza….Brava, non era scontato…”, ha cinguettato su Twitter la bionda conduttrice che si è poi complimentata anche con Alfonso Signorini che, alla sua prima prova da conduttore di un reality, è riuscito a cavarsela nonostante l’emergenza coronavirus. “E bravo Alfonso, ci hai tenuto compagnia ogni settimana, con garbo e umanità…”, ha aggiunto la Marcuzzi che avendo condotto sia il Grande Fratello che l’Isola dei Famosi sa quanto sia complicato condurre un reality.



