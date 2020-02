Grande Fratello Vip 2020/ Alta tensione Elia-Patrick, Clizia e Paolo senza freni, e..

Prosegue la vita tutt’altro che tranquilla all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Nelle ultime ore sono volate parole grosse fra Antonella Elia e il buon vecchio Patrick, con quest’ultimo, sempre calmo, pacato e ironico, che è sbottato. Tutta colpa di alcuni piatti da lavare che secondo la bionda soubrette, avrebbe dovuto farli Patrick, ma stando a quanto specificato da quest’ultimo, non era compito suo. In mezzo a tutto questo trambusto, un presunto spintone che Patrick avrebbe rifilato ad Elia, con tanto di “Var” invocata da Serena Enardu. Ma andiamo con ordine. Antonella Elia ha chiesto a Patrick se potesse lavare i piatti, ma lo stesso ha declinato la proposta dicendo che avrebbe lavato solo le sue stoviglie, così come stabilito con gli altri concorrenti negli scorsi giorni. A quel punto la Elia ha provato a stuzzicare l’ex Gf, fingendo uno spintone: “Ahi, non spingere così!”. “Ma non ti ho spinto! – ha replicato Patrick – Ah adesso stai recitando, va bene, basta. Vai a ca**are. Io non sono un attore, la pagliaccia la fai da qualche altro. Buffona, falsa”.

GRANDE FRATELLO VIP 2020: CHI ENTRERA’ DOMANI NELLA CASA?

E ancora: “Sei uno sfaticato – le parole dell’Elia – mi hai dato uno spintone. Gran pezzo di me**a”. Al che ha replicato il gieffino: “Sei una giocatrice falsa e calcolatrice. Ha ragione Barbara Alberti. Non ti ho spinto”. Serena Enardu si è schierata dalla parte di Antonella, chiedendo al Gf che Patrick venisse squalificato, ma in realtà non esiste alcun spintone, e il “replay” ha dimostrato che Elia ha fatto tutto da sola. Un episodio che con grande probabilità verrà trattato durante la diretta di domani sera, anche se il rapporto fra i due resta molto teso. Scorre invece decisamente buon sangue, giusto per dire un eufemismo, fra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due sono ormai senza freni, ed hanno dato vita recentemente ad un siparietto hot nell’idromassaggio. Dai rumori e dai gesti, la scena appare inequivocabile, ma del resto, come diceva il buon vecchio Ezio Greggio “So’ ragazzi…”. Nel frattempo è partito il toto-nomi sul web alla ricerca di chi sarà il prossimo concorrente che entrerà nella casa del Grande Fratello domani sera, divenendo un nuovo inquilino ufficiale dell’abitazione più spiata d’Italia: i bookmaker danno in forte vantaggio la presentatrice Patrizia Rossetti.

