Grande Fratello Vip 2020/ Antonella Elia asfalta Patrick: “Lecchino e bambinone”

Tante sono le cose accadute dopo la diretta del Grande Fratello Vip 4 di lunedì. Solo poche ore dopo, Adriana Volpe ha annunciato di voler lasciare la Casa per problemi personali, un duro colpo per molti dei concorrenti. Tra questi anche Antonella Elia che intanto è tornata a discutere con alcuni dei suoi coinquilini. La showgirl proprio non ha mandato giù la nomination ricevuta da Patrick Pugliese ed è ha avuto per lui parole al vetriolo. “(..) Lui fa lecchinaggio, – è sbottata la Elia – questo è lecchinaggio. Lui vuole tenere buoni rapporti con tutti e quindi usa questi metodi da bambinone e c’ha 45 anni, 42 – non lo so – e vuole tenere buoni rapporti con tutti a tutti i costi“. Parole pesanti su Patrick, ma ancora una volta è stato Andrea Denver ad invitarla a non pensarla sempre in modo negativo e, dunque, regolarsi.

Grande Fratello Vip 2020: Antonella Elia attacca Patrick Pugliese

Antonella Elia però non si è fermata qui. “Ma non è negativa… è la realtà. – ha ammesso la concorrente del Grande Fratello Vip, motivando ulteriormente il suo pensiero – Ad esempio ad Antonio – questo è un pettegolezzo, non lo vorrei dire – con Adriana gli dava del millantatore e Antonio è stato il suo migliore amico. Una persona che gli dà del millantatore non può comportarsi da migliore amico. Quella è una cosa grave. Vuol dire che tu sei falso e che stai dicendo menzogne. E allora perché fai l’amicone, se dici che è un millantatore?“. La showgirl è convinta Patrick stia “tirando acqua da tutti i mulini“, e lo accusa: “Lui vuole tenere buoni rapporti con tutti, ma dietro si fa scappare delle cose“. Ancora una volta, la Elia ci va giù pesante: cosa accadrà nel corso dei prossimi giorni? Ci saranno nuove liti nella Casa?



