Grande Fratello Vip 2020/ Asia Valente in lacrime: “Io non ci sto!”

GRANDE FRATELLO VIP 2020, NEWS DEL 9 MARZO

Il Grande Fratello Vip 2020 questa sera non andrà in onda ma intanto nella casa la vita di tutti i giorni continua e sembra proprio che i vip inizino ad essere un po’ stanchi. Adriana Volpe ha avuto modo di sentire la sua famiglia per un motivo non meglio precisato, Antonella Elia continua a litigare con tutti, Teresanna Pugliese compresa, e Valeria Marini pronta ad andare via dalla casa, e Asia Valente? La biondina sembra il personaggio del momento visto che, nel bene e nel male, si parla di lei. La giovane è tornata ad usare parole che non avrebbe dovuto e lei stessa se n’è accorta andando in crisi in casa. All’esterno, invece, se n’è parlato molto ma il televoto continua ad andare avanti e non è stato annullato e questo lascia pensare che non ci sarà un’altra espulsione. Come se non bastasse, Asia Valente nelle ultime ore è finita in lacrime per via della discussione con Valeria Marini.

ASIA VALENTE IN LACRIME NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

La showgirl ha preso di mira la giovane della casa per via del suo poco interesse alle pulizie in casa e questo ha creato scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip 2020. In un primo momento Asia ha detto di no dicendosi un concorrente come gli altri e, in particolare, poco pronta a farsi attaccare e comandare da Valeria Marini che sicuramente non è sua madre. Subito dopo la rabbia ha lasciato il posto alle lacrime e Licia ha provato a calmarla: “In questa Casa tutti sporchiamo e qualcuno spontaneamente si dedica nella pulizie”. Asia in lacrime chiede alle donne della casa di aiutarla a pensare alle pulizie ma alla fine è Teresanna Pugliese: “Ora sei nel fiore della tua età e capisco che sistemare la Casa sia l’ultimo dei tuoi problemi, ma più avanti, quando andrai a vivere con qualcuno, quel qualcuno se ne va”. Come finirà questa diatriba?

