Grande Fratello Vip 2020 chiude per coronavirus?/ Concorrenti pronti ad abbandonare

Sono ore piene di in certezza per il Grande Fratello Vip 2020. Complice l’allarmare da coronavirus, il reality potrebbe chiudere con tre settimane di anticipo, rendendo nullo il proseguimento che nei giorni scorsi era stato annunciato da Mediaset. L’indiscrezione, pubblicata da TvBlog, potrebbe essere giustificata dall’impegno, in termini di risorse umane, che un tale programma richiede: autori, cameraman, personale tecnico, ma anche psicologi, truccatori e parrucchieri, impossibilitati a raggiungere Cinecittà. Molti addetti ai lavori, inoltre, si occupano di rifornire i concorrenti delle loro necessità quotidiane, personale che oggi, nel pieno dell’emergenza, potrebbe scarseggiare. Ad aggravare il quadro, lo stato d’animo dei concorrenti ancora in gara, che dopo aver ricevuto una serie di comunicati da parte di Alfonso Signorini sullo stato delle cose, sono apparsi particolarmente provati. Mai come in queste ore, i gieffini hanno avuto bisogno di rassicurazioni sullo stato delle cose e sulle condizioni di loro familiari, uno stato reso assai più pesante dall’assenza di news.

GRANDE FRATELLO VIP 2020? LICIA NUNEZ PRONTA A LASCIARE

Secondo l’indiscrezione trapelata nelle ultime ore, il Grande Fratello Vip 2020 potrebbe chiudere a partire dal prossimo 8 aprile. Per il momento, la fine del reality, con relativa proclamazione del vincitore, è prevista per il 27 aprile, ma lo stato delle cose potrebbe far anticipare i tempi di ben tre settimane. Secondo quanto rivela TvBlog, la decisione arriverà soltanto dopo la prossima puntata, prevista per mercoledì 18 marzo, con la possibilità di chiudere all’istante qualora si manifestasse, tra gli addetti ai lavori, un caso di positività al coronavirus. Intanto, i concorrenti nella casa sono sempre più demotivati. La paura continua a prendere il sopravvento, soprattutto dal momento che Paolo Ciavarro e Aristide Malnati hanno notato che alcuni cameraman nascosti dietro il vetro oscurato indossano le mascherine. E non è da escludere, si legge su Lanostratv, un’uscita di gruppo, Licia Nunez ha infatti confermato: “se un parente, per esempio di Zequila, viene contagiato, io me ne vado certamente per una questione morale”.

