Grande Fratello Vip 2020/ Coronavirus, Patrick pensa al figlio Leone “Vorrei vederlo”

Grande Fratello Vip 2020, Patrick pensa a suo figlio Leone

Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 l’atmosfera si è alleggerita molto. I concorrenti sono venuti a sapere che la fine del programma non è più prevista per fine aprile, bensì per l’inizio del mese. Una decisione presa per l’emergenza Coronavirus e per dare modo a tutti di tornare alle proprie famiglie. Il comunicato in casa ha scaturito le lacrime di molti e, inaspettatamente, anche del sempre sorridente Patrick Ray Pugliese. Il gieffino si è lasciato andare ad un pianto liberatorio, col pensiero diretto soprattutto a suo figlio Leone. Patrick infatti, non conscio della situazione di blocco in cui vive attualmente l’Italia, ha iniziato a pensare a come raggiungerlo e poter dunque stare con lui. Con i compagni, ha valutato movimenti e treni da prendere per raggiungerlo in questo momento così drammatico.

Patrick pronto a diventare papà per la seconda volta dopo il Grande Fratello Vip

Ma il pensiero di Patrick Ray Pugliese è anche per la sua fidanzata Sara Nanna. Dopo aver scoperto che le settimane che mancano alla fine del Grande Fratello Vip sono ormai pochissime e che presto potrà riabbracciarla, il gieffino ha iniziato a pensare a quale potrà essere il loro futuro insieme. In particolare, Patrick ha ammesso il desiderio di avere un altro figlio, che sarebbe però il primo con Sara (visto che Leone è nato dalla relazione avuta con l’ex gieffina Martina Pasciutti). È stata Sara Soldati a chiedergli in maniera diretta “vuoi un altro bimbo?”, lui ha ammesso senza pensarci che è questo il suo desiderio. Tuttavia ha spiegato di non voler attendere troppo tempo per avere un bimbo dalla sua Sara e, dunque, di voler diventare papà nuovamente al più presto.



