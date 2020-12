Grande Fratello Vip 2020/ Diretta 14 dicembre: Sonia Lorenzini attacca Zorzi! Nardi corteggia la de Grenet

Grande Fratello Vip 2020, anticipazioni e nomination oggi 14 dicembre

Questa sera, 14 dicembre 2020, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. Al timone ci sarà ancora Alfonso Signorini pronto a scendere in studio con Pupo e Antonella Elia, i suoi riuscitissimi opinionisti, e con parte degli eliminati a cominciare proprio da chi si è ritirato come Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. Proprio i due hanno lasciato dentro un pezzo di cuore, rispettivamente, con Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi ma le cose stanno cambiando e di giorno in giorno tutto si complica. Le prime anticipazioni rivelano che il confronto tra la Gregoraci e Pretelli potrebbe non essersi concluso e non solo per quello che la conduttrice ha detto venerdì scorso ma anche perché in questi giorni l’ex velino ha rivelato di sentirsi usato e condizionato dalla calabrese e di essersi addirittura sentito in colpa di essere felice senza di lei in casa. Queste parole sono giunte fino alla Gregoraci e oggi avrà modo di rispondere?

Sonia Lorenzini e Samantha de Grenet portano scompiglio al Grande Fratello Vip 2020

Dall’altra parte ci sarà l’analisi di questi due giorni passati in casa al Grande Fratello Vip 2020 alla presenza dei nuovi arrivati e, in particolare, con Filippo Nardi, Samantha de Grenet e Sonia Lorenzini. La bella conduttrice è già stata presa di mira da Maria Teresa Ruta convinta che sia nella casa per prendere il suo posto ma lei non ha intenzione di scendere in guerra con lei. E Sonia Lorenzini? L’ex tronista di Uomini e donne ha già discusso con Tommaso Zorzi per via di questo presunto gesto fatto contro le donne ormai all’inizio di quest’anno e, intanto, prova ad avvicinarsi a Dayane Mello forse perché ha capito che è la brasiliana una forte nella casa. La modella si lascerà incastrare? Gli equilibri all’interno della casa sono nuovamente cambiati e questo potrebbe creare di nuovo due fazioni.

Al Grande Fratello Vip 2020 arrivano gli accordi sulle nuove nomination?

L’ombra delle nomination si allunga sulla diretta di questa sera del Grande Fratello Vip 2020. I vecchi concorrenti dell’edizione hanno deciso di non votarsi e di concentrare i loro voti sui nuovi entrati da Giulia Salemi in poi, fino a quelli arrivati nel programma solo venerdì scorso. Molto probabilmente rivedremo le clip di quanto accaduto in questi giorni e dopo la diretta e, infine, scopriremo chi è il preferito dal pubblico tra Dayane Mello, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli che venerdì scorsi sono finiti in nomination. A quanto pare, infatti, questa sera non ci saranno eliminazioni nella casa e quindi tra i tre nominati. Non mancherà poi l’arrivo di Selvaggia Roma in studio che potrebbe avere ancora qualcosa da dire ai concorrenti in casa.



