Grande Fratello Vip 2020/ Diretta 15 febbraio: Ruta vs Zorzi-Orlando, Giuliano Condorelli vs Rosallinda-Zenga

GRANDE FRATELLO VIP 2020, ANTICIPAZIONI, DIRETTA E FINALISTA PUNTATA OGGI, 15 FEBBRAIO

Il Grande Fratello Vip 2020 torna in onda questa sera a due settimane dalla finalissima e con un altro finalista da proclamare. Chi si aggiungerà a Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello? Sarà questa la prima domanda a cui Alfonso Signorini dovrà rispondere questa sera chiudendo il televoto tra Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi. Sono proprio loro tre i ragazzi che si sono rimessi al giudizio del pubblico in questi tre giorni e il più votato avrà modo di essere proclamato terzo finalista di questa edizione. In casa si è parlato molto di questo soprattutto perché molti sono convinti che possa e debba essere proprio Zorzi il vincitore questa volta ma in casa, così come fuori, si è consapevoli della forza di Dayane Mello e dei voti brasiliani che potrebbero premiare proprio l’attrice siciliana. Siamo sicuri che sia tutto scritto o l’outsider Andrea Zenga alla fine la spunterà puntando su tutto quello che ha messo in mostra in queste settimane?

IL RITORNO DI MARIA TERESA RUTA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Altro nodo da sciogliere sarà proprio la sorprendente eliminazione di Maria Teresa Ruta andata in scena proprio venerdì scorso. La conduttrice ha avuto modo di ringraziare tutti tornando sui social ma solo questa sera tornerà in studio per la diretta del Grande Fratello Vip 2020 e a quel punto potrebbe dire la sua in uno scontro di fuoco con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Giulia Salemi ha attaccato i due duramente per quello che è successo alla Ruta ma la Orlando si è detta sua amica confermando che Maria Teresa è stata per lei sempre un’ancora nella casa, ma questo basterà per far dimenticare alla mamma di Guenda Goria questo doppio tradimento dopo aver fatto di tutto per loro in casa? La risposta arriverà solo questa sera quando sarà lei la star dell’inizio di questa puntata.

ROSALINDA CANNAVO’ PRONTA A CHIUDERE CON GIULIANO CONDORELLI PER ANDREA ZENGA?

Ciliegina sulla torta, proprio il giorno dopo San Valentino, sarà l’amore che regna sovrano nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Se da una parte abbiamo il rapporto altalenante tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dall’altra abbiamo quello agli albori di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. La bella attrice ha ricevuto una sorta di dichiarazione d’amore da parte del suo compagno di casa e a quel punto ha ammesso che le sue attenzioni la stanno rendendo felice. Solo dopo un paio di giorni di lacrime e di terremoto interiore, la bella Rosalinda ha ammesso di aver deciso finalmente cosa fare con la sua relazione con Giuliano Condorelli rimasto appeso nei giorni scorsi dopo essersi presentato in casa con le chiavi e una proposta di convivenza.



