Grande Fratello Vip 2020/ Diretta 26 ottobre, nuovi concorrenti: Selvaggia Roma, Giulia Salemi e Bettarini

Grande Fratello Vip 2020, eliminato, anticipazioni e nuovi ingressi del 26 ottobre

Signori e signore siamo ormai al giro di boa di questo Grande Fratello Vip 2020 che anche questa sera non manderà fuori dalla casa nessun, quindi non ci saranno eliminati, e farà entrare ben tre concorrenti. Come già è stato anticipato nei giorni scorsi, Selvaggia Roma, Giulia Salemi e Stefano Bettarini entreranno nella casa più spiata di Italia come nuovi concorrenti di questa edizione anche se l’ex marito di Simona Ventura è stato etichettato come un disturbatore e non come un vero e proprio concorrente. Ma perché questa etichetta? Semplice. Stefano Bettarini non solo ha alle spalle una lunga carriera nei reality ma ha un legame con qualcuno o, almeno, lo aveva. In particolare, il calciatore in passato ha avuto una relazione con Dayane Mello (nata all’Isola dei Famosi) e anche un’amicizia molto profonda con Elisabetta Gregoraci. Questo non solo potrebbe mandare in tilt l’avventura della modella brasiliana ma anche quella della calabrese che, fino a questo momento, si è accontentata di Pierpaolo Pretelli. Come finirà con questi nuovi ingressi?

QUAL E’ IL SEGRETO DI ELISABETTA GREGORACI?

Proprio la calabrese è stata protagonista in questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2020 perché ancora una volta non riesce ad essere se stessa frenata da mille cose, paletti e pensieri. Alcuni pensano che tutto sia dovuto ad un accordo con Flavio Briatore e che per non perdere i suoi agi, si accontenti di vivere un reality completamente frenato, ma fino a quando potrà resistere? Questa sera svelerà il suo segreto parlando di quello che continua a scrivere nella mano di Pierpaolo e di questo misterioso uomo o amore che la attenderebbe fuori dal reality e a cui continua a mandare messaggi? Tutto questo continua a portarla in nomination e se la scorsa settimana si è salvata per il rotto della cuffia anche questa sera farà lo stesso visto che non sono previste eliminazioni in questa puntata.

LA LITE DI ENOCK E GUENDA GORIA PER MARIO BALOTELLI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Sullo sfondo rimane Enock Barwuah. Quello che è successo venerdì scorso con il fratello Mario Balotelli e la sua volgare battuta a Dayane Mello ha fatto discutere nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ma anche fuori. Proprio per via di quello che è successo in queste ultime ore il fratello di Mario è finito allo scontro con Guenda Goria che, dopo il silenzio assordante di quel momento in diretta, ha preso di petto il calciatore lasciando intendere che predica bene ma razzola male e in quel momento doveva dissociarsi da lui e prendere le difese di Dayane. Tutto è nato quando nella casa si è pensato di giocare alla scelta di un maggiordomo per gli altri concorrenti, gioco dal quale Enock si è ritirato per rispetto della madre e delle collaboratrici domestiche. A quel punto Guenda ha tirato fuori l’argomento Balotelli: “Come hai chiesto di tutelare la sensibilità delle collaboratrici domestiche, avresti dovuto tutelare la sensibilità delle donne dissociandoti dalla battuta di tuo fratello Mario Balotelli”. La cosa fa infuriare il gieffino che lancia via il microfono e lascia il tavolo mandando all’altro paese la sua coinquilina. La discussione sarà riprese questa sera in diretta come finirà a quel punto?



